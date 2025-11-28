“Amici 25”: fuori gli inediti dei primi otto cantanti. Da Angie a Plasma, tra autori noti e racconti personali

AMICI 25: online gli inediti dei primi otto cantanti in gara nella scuola.

Da Valentina Pesaresi a Plasma, passando per Flavia Buoncristiani e Angie, i brani sono disponibili da venerdì 28 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Alcuni raccontano storie d’amore finite, altri ferite più intime, ma tutti rivelano già parte del percorso artistico e personale che i ragazzi stanno affrontando nel talent.

Otto inediti, dunque, ciascuno con uno stile distintivo: c’è chi ha scritto da solo il proprio brano, come Gard e Plasma, e chi ha partecipato alla scrittura con autori esperti. Da segnalare la presenza di Angelina Mango tra gli autori e di produttori noti nel circuito emergente come Giulio Nenna, Brail e Daniele Coro. Alcuni di questi nomi ricorrono in più produzioni, come Brail, coinvolto in due brani.

Ecco nel dettaglio titoli, temi, autori e produttori.