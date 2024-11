Amici 24, le pagelle della sesta puntata: Chiamamifaro spicca il volo, mentre Ilan esagera e cade

Amici 24: le pagelle della sesta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 3 novembre 2024.

Nella puntata con ospiti musicali Ghali, che canterà Niente Panico, e Holden, in coppia con Mew, che presenterà il nuovo singolo Grandine, la permanenza di Luk3 all’interno della scuola è stata messa in dubbio per l’ennesima volta da Anna Pettinelli, ma la suo prof – Lorella Cuccarini – ha deciso di ridargli la maglia.

L’allievo di canto ha inoltre affrontato una sfida dall’esito favorevole, così come Teodora, che è stata premiata da Garrison Rochelle.

Sienna ha infine eseguito il compito assegnatole dalla maestra Alessandra Celentano, che l’ha valutata con uno 0.

TRIGNO E LE REGOLE

Dopo quanto accaduto durante il daytime di giovedì 31 ottobre (ne abbiamo parlato qui), a inizio puntata è stato mostrato un filmato in cui sono state elencate tutte le regole che gli allievi della scuola sono tenuti a rispettare. Tra coloro che ne hanno infrante il maggior numero c’è, senza alcun dubbio, TrigNo con 135 minuti di ritardo a lezione, 24 soste fuori dalla scuola e 313 minuti trascorsi al telefono.

I prof sono dunque chiamati, su richiesta di Alessandra Celentano, ad esprimersi a favore o contro la sua espulsione dal talent.

Ad essere favorevoli all’eliminazione sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Rudy Zerbi, mentre Lorella Cuccarini si dice contraria e Anna Pettinelli – prof dell’allievo – opta per un cartellino giallo, invitando il cantante ad abbandonare lo studio, senza dunque permettergli di esibirsi in puntata.

amici 24: Le gare di canto e ballo Durante la sesta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Michelangelo e Noemi, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Oriella Dorella.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alessia balla Mi Tierra di Gloria Estefan

balla di Senza Cri canta Madrid

canta Alessio balla Paprika di Ghali

balla di Nicolò canta Non Mi Dimenticherò

canta Rebecca balla SOS di Rihanna

balla di Chiamamifaro canta Perché

canta Daniele balla Amore Disperato di Achille Lauro

balla di Vybes canta Standard

canta Diego canta Il Cielo è Viola

canta Sienna balla Niente Di Male di Giorgia

balla di Ilan canta Mezzocielo

GARA CANTO GIUDICATA DA MICHELANGELO E NOEMI

Chiamamifaro e Vybes Senza Cri Diego Nicolò Ilan (va in sfida)

GARA BALLO GIUDICATA DA ORIELLA DORELLA

Daniele Alessio Alessia Rebecca Sienna (va in sfida)

Chiara purtroppo non può esibirsi a causa di un infortunio.

GARA DI BALLO A TRE

A fine puntata si è svolta una gara di ballo a tre, che ha visto confrontarsi Alessia, Alessio e Rebecca. A giudicare i tre ballerini sono stati i professori di canto e di ballo, che hanno deciso di premiare Alessia. Secondo Alessio, che ha ballato sulle note di Goodbye My Lover, mentre Rebecca si è classificata ultima con una coreografia su In The Air Tonight.

