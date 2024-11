Amici 24, le pagelle della nona puntata: Senza Cri e Luk3 sorprendono, Chiamamifaro esce dalla comfort zone

Amici 24: le pagelle della nona puntata del Pomeridiano, in onda domenica 24 novembre 2024.

Nella puntata con ospite musicale Gianni Morandi, che ha cantato L’Attrazione, Albano e Brunori Sas sono stati chiamati a giudicare la gara di canto, mentre Anbeta Toromani ha espresso il proprio parere sui ballerini.

E, a proposito di ballerini, Francesca ha superato a pieni voti il compito assegnatole dalla maestra Alessandra Celentano, mentre Vybes ha vinto la sfida contro Skaate, giudicata da Gianmarco Barbieri.

LA PROPOSTA DI ALESSANDRA CELENTANO

Durante la puntata Alessandra Celentano propone alla produzione di introdurre una nuova regola, che consiste nell’eliminare coloro che si classificano ultimi per tre volte, anche non consecutive.

Pur non essendo d’accordo con la maestra, la produzione lascia scegliere i professori, ma Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo non sono d’accordo e, di conseguenza, la proposta della Celentano viene cestinata.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Come anticipato sopra, a giudicare la gara di canto sono stati Albano e Brunori Sas , che ha poi presentato il nuovo singolo Il Morso Di Tyson , mentre per la gara di ballo Maria de Filippi ha chiamato Anbeta Toromani .

LE ESIBIZIONI

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell'ingresso nel programma.

Alessia balla Punterìa di Shakira e Cardi B

TrigNO canta Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti

Alessio balla Loca di Aka 7even

Senza Cri canta Non Me Lo So Spiegare di Tiziano Ferro

Dandy balla Tuta Gold di Mahmood

Chiamamifaro canta 100 Messaggi di Lazza

Francesca balla Tu No di Irama

Antonia canta Ex-Factor di Lauryn Hill

Teodora balla Kiss From A Rose di Seal

Ilan canta Dubbi Non Ho di Pino Daniele

Luk3 canta Stanza Singola di Franco126

Daniele balla Born With a Broken Heart di Damiano David

Diego canta You Are The Reason di Calum Scott