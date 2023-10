Amici 23: nella quinta settimana la ramanzina della Pettinelli a Stella, la classifica dei prof e una sorpresa per Mida

A poco meno di ventiquattro ore dalla messa in onda della sesta puntata del Pomeridiano di Amici 23, ripercorriamo insieme la quinta settimana degli allievi di canto all’interno della scuola: dalla sorpresa per Mida da parte della mamma (con la complicità di Lil Jolie) alla ramanzina di Anna Pettinelli a Stella, passando per la classifica stilata dai prof di canto e ballo, mentre l’intesa tra Mew e Matthew cresce di giorno in giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

AMICI 23: il confronto tra lorella cuccarini e mida

Subito dopo la puntata del Pomeridiano di domenica scorsa, Lorella Cuccarini ha chiesto di incontrare Mida, mostrandosi alquanto amareggiata:

“Ci sono rimasta un po’ male oggi, perché non mi è piaciuto il tuo atteggiamento“, ha esordito la prof di canto. “Tu in puntata hai fatto un po’ il parac**o. Non va bene così! Se io ti faccio fare una cosa, tu devi fidarti di me. Io non mi diverto a metterti in difficoltà. Se ti faccio lavorare su determinate cose è perché so che puoi fare di più.

Hai sempre un atteggiamento che sembra che devi piacere per forza. Se ti viene fatta una critica, io sono la prima a prendere le tue difese. Io ti sento sempre molto pettinato quando mi parli. Vorrei che mi parlassi di pancia. Vuoi tirar fuori le pa**e? Tu su quel palco se vuoi spacchi. Ci sono dei problemi, delle cose che dobbiamo correggere? Correggiamole, miglioriamole.

Tu devi essere consapevole dei tuoi mezzi, sempre. Non posso vedere il panico nei tuoi occhi perché per un giorno ti tolgono l’autotune. Le note si aggiustano, mentre altre cose non possono essere aggiustate. Ci sono cose che o le hai o non le hai. E tu tante cose le hai. Tira fuori quello che hai dentro. Ti vorrei un po’ più caz**to. Le difficoltà le devi affrontare, anche perché nella vita è tutto molto più complicato. Approfitta di questa occasione”.

Parole molto dure, alle quali Mida ha risposto chiedendo di potersi mettere in gioco andando in sfida: “Voglio dimostrarti che ho le pa**e. Mi da fastidio passare per un cacasotto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

anna pettinelli a holy francisco: “rkomi non ti ha capito”

Dopo il commento di Rkomi alla sua esibizione durante lo scorso Pomeridiano (“Mi è mancata un po’ di verità. Mi è sembrato che ti curassi molto di quello che avevi intorno, come se cercassi un’approvazione. Sbattitene“), Holy Francisco ha avuto un piccolo momento di crisi e si è confrontato con la sua prof:

“Mi ha ferito il fatto che abbia pensato che io sia finto. In realtà, mi stavo semplicemente divertendo. Non stavo cercando sicurezza nel pubblico. Anzi, il pubblico mi gasava. Non penso di essere stato finto”.

Di seguito riportiamo le parole di Anna Pettinelli:

“Rkomi non ti ha capito. Ha visto il tuo muoverti sul palco e ha pensato fosse esagerato, che stessi un po’ recitando per fare casino. Ma tu sei così. Lui non ti ha capito e questo ti ha penalizzato, perché non hai cantato male. La performance era efficace”.

Riguardo la sfida che Holy dovrà affrontare domani, domenica 29 ottobre, la prof di canto ha poi aggiunto:

“Io credo che tu possa vincere tutte le sfide con i tuoi singoli e con il tuo modo di cantare. Ti ho messo in sfida perché ho pensato fosse giusto dare una dimostrazione di sicurezza. Io non ti avrei mai messo a rischio se non credessi in te. Sono convintissima che tu ce la possa fare, perché credo nelle tue capacità. Questa non è una punizione, ma un’occasione“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

AMICI 23: La ramanzina di anna pettinelli a stella

Durante questa quinta settimana all’interno della scuola di Amici 23 Stella si è più volte lamentata di una canzone che le ha assegnato la sua prof in vista del sesto Pomeridiano: “Io ste cose non le canto. Non uscirà mai dalla mia bocca una canzone del genere. Io con tre anni di conservatorio non mi metto a cantare Doja Cat. Trovo questa cosa umiliante. Questa canzone va bene per fare un TikTok, non per una cover“.

Parole che hanno fatto alquanto alterare Anna Pettinelli che, dopo aver convocato la sua allieva, le ha fatto una bella ramanzina:

“Questa canzone è stata al comando della classifica americana per ben tre settimane, vanta 100 milioni di stream ed è la prima canzone rap di una donna ad essere stata al comando della classifica Global Spotify. Tu non sai di cosa stai parlando e ti sei fermata al testo che, tra l’altro, è un testo di denuncia. Di fatto, in questo brano Doja si rivolge ai suoi follower, sottolineando quello che loro vorrebbero da lei e quello che invece lei è realmente.

Inoltre, questa canzone nasce dall’incontro di una cosa moderna con una canzone di Bart Bacharach del 1963 ed è esattamente quello che tu vorresti fare. Il problema è che non ti fermi mai a pensare. Tu, oggi, dovresti calarti nel panorama musicale odierno, ma non hai ancora un’identità, perché non sai dove andare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 23, le classifiche stilate dai prof

ALLIEVI DI BALLO:

Dustin (7.64) Marisol (7.53) Sofia (7.34) Kumo (6.3) Gaia (6.08) Elia (5.49) Chiara (5.45) Simone (5.41) Nicholas (5.03)

ALLIEVI DI CANTO: