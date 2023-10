Amici 23: nella quarta settimana le confessioni di Ezio, gli allenamenti di Petit e la proposta di Lorella Cuccarini

A poco più di ventiquattro ore dalla messa in onda della quinta puntata del Pomeridiano di Amici 23, ripercorriamo insieme la quarta settimana degli allievi di canto all’interno della scuola: dal riavvicinamento tra Holy Francisco e Sarah al compleanno di Matthew, passando per le “dure” sedute di allenamento di Petit con Marisol (“questa è una tortura“).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

I compiti di Ezio, Spacehippiez e Matthew: promossi o bocciati?

Durante il daytime di lunedì 16 ottobre Ezio, Matthew e Spacehippiez hanno svolto i compiti assegnati loro rispettivamente da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Ma se Matthew ha superato a pieni voti il compito, l’esibizione di Ezio – che ha riscritto le strofe di “Magnifico” di Fedez e Francesca Michielin, emozionandosi a tal punto da dimenticare parte del testo – non ha affatto convinto il prof Rudy Zerbi, così come quella di Spacehippiez sulle note di “Tutto quello che un uomo” di Sergio Cammariere non ha convinto Anna Pettinelli: “Era piatto come vogliono la terra i terrapiattisti. Non c’era una variazione, non c’era un sentimento, non c’era intensità. Era un disastro“.

Le confessioni di Ezio

Dopo aver svolto il compito assegnatogli da Rudy Zerbi ed essersi confrontato con la sua prof, Ezio ha deciso di aprirsi con alcuni compagni:

“Io sento di avere una grande negatività dentro“, ha confidato a Kumo, Gaia e Simone. “In questo periodo sta uscendo tutta e spero che continui a uscire in modo che io possa liberarmene definitivamente. Io non ho solo perso mio padre, ma ho anche vissuto la sua malattia per due anni e questo mi ha proprio distrutto.

Mio padre mi è morto tra le braccia e dopo la sua dipartita io mi sono totalmente chiuso in me stesso. L’unica cosa costruttiva che ho fatto è stata quella di portare avanti i miei progetti. Per il resto mi sono spesso dimenticato di vivere e di guardami intorno.

Oggi mi guardo allo specchio e non riesco a percepire come sono diventato dopo le botte che ho preso. E anche quando sto bene, sento una voce che mi ripete: ‘è inutile che sorridi, perché comunque tuo padre non ci sta’. Quando è andato via avevo 17 anni e nessuno strumento per affrontare una cosa del genere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 23: la richiesta di Lorella Cuccarini

Durante il daytime i cantanti sono stati convocati in gradinata per una comunicazione. Di fatto, Lorella Cuccarini ha avanzato alla produzione una proposta, che riportiamo qui di seguito:

“Gentile produzione, in preparazione della quinta puntata vorrei fare una proposta ai prof di canto. Proprio perché Amici è una scuola dove i ragazzi si devono mettere in discussione durante tutto il percosso, chiedo di farli esibire tutti – nella gara cover – senza l’ausilio dell’autotune. Per gli alunni sarà un’occasione per lavorare su eventuali limiti. Qualora la produzione accettasse la proposta, ma i miei colleghi non fossero d’accordo, questa regola varrà comunque per i miei ragazzi”.

E così sarà, perché “Lorella Cuccarini ha la piena facoltà di chiedere che i propri allievi si esibiscano nella gara della prossima puntata senza l’utilizzo dell’autotune“, ma “per quanto riguarda gli altri allievi, spetta ai professori di appartenenza decidere in merito” e “Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno risposto negativamente alla proposta“.

Durante la quinta puntata del Pomeridiano di Amici 23 soltanto Mew, Mida, Sarah e Spacehippiez saranno obbligati a esibirsi senza l’ausilio dell’autotune.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Holden, il compito di Anna pettinelli

Anche per Holden è arrivato il momento di cimentarsi in un compito, affidatogli dalla prof Anna Pettinelli, che così scrive:

“Ciao Holden, ti seguo con attenzione da tempo e mi piace come stai lavorando. Nonostante tutti gli attestati di stima ricevuti dai tuoi compagni e i bei voti assegnati dai vari giudici, mi sembri rimasto un po’ nell’ombra, sempre un po’ schivo, senza esuberare, ed è per questo che ho pensato di accendere un riflettore su di te.

Vorrei davvero sentire come canti nudo e crudo. Potrai scegliere la canzone che preferisci, accompagnarti al piano o farti accompagnare da un musicista. Insomma, hai assoluta libertà. Non potrai però usare l’autotune, ma solo il riverbero. Mi aspetto una bella interpretazione, intima e calda“.

Amici 23: una lettera per Lil Jolie

Durante questa quarta settimana di permanenza all’interno della scuola di Amici 23, Lil Jolie ha ricevuto una lettera da parte della mamma, che ha voluto leggere insieme a Mew.

Di seguito riportiamo il testo:

“Ciao tesoro, sono fiera di te. Non sei mai stata la prima della classe. Finalmente hai trovato la scuola adatta a te. Sei entrata nella scuola più importante d’Italia, dove ti senti davvero compresa da persone competenti e speciali. Conosco bene le tue fragilità, perciò ammiro ancora di più la forza che hai nel riuscire a gestirle al meglio. Il tuo canto ti emoziona ed emoziona.

Quando ti ascolto, perdono tutte le tue marachelle. Quello che mi rende più felice è la tua serenità, anche se ti costa tanto sacrificio. Sappi che ogni conquista ha un sapore più dolce quando si raggiunge con fatica e mettendoci sempre il cuore. Ed il tuo è immenso, perché sei buona, sei vera e hai un’anima pura. Io e papà saremo sempre dalla tua parte. Siamo orgogliosi di te e ti amiamo più di noi stessi”.