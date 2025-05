Amici 2025, il Serale: tutti gli ospiti e i premi assegnati durante la Finale di domenica 18 maggio

Amici 2025, il Serale: ospiti e premi assegnati durante la Finale della 24esima edizione.

È ormai tutto pronto per la Finale del Serale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi 2025, che si terrà in diretta domenica 18 maggio in prima serata su Canale 5.

Sul palco si esibiranno i cinque finalisti, tre ballerini e due cantanti: Francesco, Alessia e Daniele per la categoria Ballo e TrigNO e Antonia per il Canto. Solo uno di loro si aggiudicherà la vittoria e alzerà la coppa che Sarah Toscano, trionfatrice della scorsa edizione e prima ospite della Finale, riconsegnerà in studio.

A votare per decretare il vincitore sarà il pubblico da casa attraverso il televoto tramite SMS ai numeri 477.000.0 e 477.000.1, ma sarà presente in studio anche la stampa che assegnerà il Premio della Critica.

Il vincitore assoluto del programma otterrà un premio dal valore di 150mila euro in gettoni d’oro, mentre il vincitore di ogni categoria riceverà un premio di 50mila euro, sempre in gettoni d’oro.

Andiamo a scoprire adesso tutti gli ospiti e i premi che verranno assegnati durante la Finale del Serale di Amici 24.

