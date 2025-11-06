6 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
6 Novembre 2025

Amici 2025: le anticipazioni del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni

Anche questa settimana sono quattro gli allievi a rischio eliminazione, mentre Flavia, Angie, Maria Rosaria e Pierpaolo...

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni
Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 9 novembre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 2.910.000 spettatori pari al 22.49% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 6 novembre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

