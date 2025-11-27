27 Novembre 2025
Amici 2025: le anticipazioni del 30 novembre con giudici Stash e Carlo Verdone

Anche questa settimana sono 4 gli allievi a rischio eliminazione, mentre Emiliano vince la sfida e Opi...

Amici 2025: anticipazioni della puntata del 30 novembre con giudici Stash e Carlo Verdone
Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 30 novembre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 3.152.000 spettatori pari al 23.70% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 27 novembre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

