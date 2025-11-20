Amici 2025: le anticipazioni del 23 novembre con giudici Noemi e Fiorella Mannoia

Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 23 novembre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.
Dopo il successo della scorsa settimana – 3.082.000 spettatori pari al 23.90% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 20 novembre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.
Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.