29 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
29 Ottobre 2025

Amici 2025: le anticipazioni del 2 novembre con ospiti Dardust e Giordana Angi

Anche questa settimana sono quattro gli allievi a rischio eliminazione, mentre Plasma, Anna e Pierpaolo...

di Lorenza Ferraro
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 2 novembre con ospiti Dardust e Giordana Angi
Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 2 novembre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 3.013.000 spettatori pari al 25% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta mercoledì 29 ottobre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

