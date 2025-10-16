16 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Amici
16 Ottobre 2025

Amici 2025 anticipazioni 19 ottobre: Irama giudice e ospite musicale, tre allievi a rischio eliminazione.

Tre allievi affrontano la sfida decisiva per restare nella scuola di Maria De Filippi

Amici di All Music Italia
Amici 2025 anticipazioni puntata 19 ottobre Irama giudice e ospiti musicali
Amici 2025 anticipazioni puntata 19 ottobre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 3.094.000 spettatori pari al 26.4% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 16 ottobre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Cliccate in basso su continua per scoprire cosa accadrà nelle puntate secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

Cerca su A.M.I.