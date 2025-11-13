13 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
13 Novembre 2025

Amici 2025: le anticipazioni del 16 novembre con giudici Ermal Metal e Alessandro Cattelan

Anche questa settimana sono quattro gli allievi a rischio eliminazione, mentre Maria Rosaria, Pierpaolo, Michelle e Opi...

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 16 novembre con giudici Ermal Meta e Alessandro Cattelan
Condividi su:

Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 16 novembre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 3.037.000 spettatori pari al 24.51% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 13 novembre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

X Factor pagelle quarto live 2025 con i concorrenti in gara e Favino giudice extra nella Giostra 1

X FACTOR 2025 PAGELLE quarto LIVE: Gabbani polemico, Lauro interrompe e tra i talenti spicca Tomasi
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 2

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo
New Music Friday 14 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 14 novembre 2025
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 16 novembre con giudici Ermal Meta e Alessandro Cattelan 5

Amici 2025: le anticipazioni del 16 novembre con giudici Ermal Metal e Alessandro Cattelan
pagelle nuovi singoli 14 novembre 2025 6

Pagelle nuovi singoli 14 novembre 2025: Tommaso Paradiso profumo di casa, Baby K fuoristagione, Subsonica per il sociale
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 7

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Destinazione Paradiso 30 anni Gianluca Grignani 8

Gianluca Grignani celebra i 30 anni di "Destinazione Paradiso" con una nuova edizione speciale

Cerca su A.M.I.