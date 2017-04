TONY MAIELLO lancia il suo inno alla positività… “In Alto” (TESTO e VIDEO)

Aspettava questo giorno da ben quattro anni Tony Maiello, ovvero dal 2013 quando pubblicò i suoi ultimi due singoli da solista, S’incendia la testa e Aria di Natale. Ora, dopo aver scritto canzoni per Laura Pausini, Giorgia, Francesco Renga, Lele, Lorenzo Fragola, Simonetta Spiri e Raige, per l’artista è finalmente arrivato il momento di tornare con In Alto, primo singolo che fa da apripista al suo prossimo progetto discografico.

In alto è infatti uscito oggi in tutti i digitale store, nelle piattaforme di streaming e nelle radio. Un brano dal testo incalzante, una canzone che è un vero e proprio manifesto positivo che rappresenta in pieno lo spirito del suo autore che, dopo anni di crisi, ha saputo tornare a puntare “in alto” con ottimi risultati.

Il brano è accompagnato da un divertente e coloratissimo videoclip diretto da Calibro 9 Mauro Russo che potete vedere qui seguito.

IN ALTO – TONY MAIELLO – TESTO

Oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

Fiore del creato, frutto del peccato

brucia sulla testa il mio filo spinato

sciogli la corona, libera il mio petto

anima di luce esci allo scoperto

illumina la strada, difendimi dal tempo

che spegne il mio ricordo e rende il cuore lento

sono sempre in viaggio, non chiedermi per quanto

che per guardarmi dentro, devo stare più lontano

perché cambio, passo dopo passo, mentre mi attraverso

la ragione è sempre controsenso

e cambio, giorno dopo giorno, la vita in un secondo

dammi solo un bacio e poi ritorno

Cammineremo tra i casini della vita

conserveremo i sassi lungo la salita

e sfideremo il vento con un salto oh

in alto, sempre più in alto

e balleremo sulla testa della luna

e guarderemo in basso senza aver paura

solleveremo il cuore dall’asfalto oh

in alto, sempre più in alto

Oh oh oh oh oh

in alto, sempre più in alto

oh oh oh oh oh

in alto, sempre più in alto

oh oh oh oh oh

Coraggio cavaliere, riprendi l’armatura

sfodera il carattere, combatti questa vita

e scrivila nel fuoco, incidila su pietra

svegliati dal sonno, spezza la catena

e libera le gambe, riscalda i legamenti

hai già le corde innate, ricava gli elementi

lungo questo viaggio, nota dopo nota

cambierà la musica e salterò un’ottava perché cambio

passo dopo passo, mentre mi attraverso

con l’amore sempre in controsenso

e cambio, giorno dopo giorno, la vita in un secondo

dammi solo un bacio e poi ritorno.

Cammineremo tra i casini della vita

conserveremo i sassi lungo la salita

e sfideremo il vento con un salto oh

in alto, sempre più in alto

e balleremo sulla testa della luna

e guarderemo in basso senza aver paura

solleveremo il cuore dall’asfalto oh

in alto, sempre più in alto

Oh oh oh oh oh

in alto, sempre più in alto

oh oh oh oh oh

in alto, sempre più in alto

oh oh oh oh oh

in alto, sempre più in alto

oh oh oh oh oh

in alto, sempre più in alto

Libera le gambe, riscalda i legamenti

hai già le corde innate, ricava gli elementi

lungo questo viaggio, nota dopo nota

cambierà la musica e salterò un’ottava perché cambio

passo dopo passo, mentre mi attraverso

con l’amore sempre in controsenso

e cambio, giorno dopo giorno, la vita in un secondo

dammi solo un bacio poi ritorno

In alto, sempre più in alto