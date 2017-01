J-AX, FEDEZ e FABIO ROVAZZI gli unici italiani in TOP 20. Ecco la classifica dei singoli più venduti del 2016

La FIMI ha oggi diramato le classifiche di vendita ufficiali del 2016, gli album, i singoli, i vinili e le compilation più vendute dell’anno secondo la Top of the Music di FIMI/GfK. Dopo avervi svelato qui gli album più venduti dell’anno tocca ora alla classifica dei singoli che, al contrario dei dischi, rimane predominio degli artisti internazionali. Unici due italiani in Top 20 sono infatti al quinto posto J-AX e Fedez con Vorrei ma non posto e all’undicesimo Fabio Rovazzi con Andiamo a comandare.

A guidare invece troviamo Sia che, con Cheap Thrills, si aggiudica la prima posizione, a cui seguono Faded di Alan Walker e Sofia di Alvaro Soler.

Per la musica italiana solo 19 brani su 100. Da notare come tra gli internazionali siano quasi tutti duetti in classifica, segno di una condivisione musicale che in Italia non sempre riesce a concretizzarsi.

Lo streaming, in termini di volumi, sfiora nel 2016 i 100 milioni di stream in Italia, con un incremento del 54% e il segmento premium che, per la prima volta, supera il free.

Nella classifica dei singoli lo streaming è ormai oltre l’80% e quindi decreta la maggior parte delle certificazioni platino ed oro. In calo deciso il download.

Ecco la classifica completa:

Classifica singoli digitali più venduti del 2016

1. SIA – Cheap Thrills

2. ALAN WALKER – Faded

3. ALVARO SOLER – Sofia

4. COLDPLAY – Hymn for the weekend

5. J-AX & FEDEZ – Vorrei ma non posto

6. ENRIQUE IGLESIAS feat WISIN – Duele el corazón

7. MIKE POSNER – I took a pill in Ibiza

8. DRAKE feat WIZKID & KYLA – One dance

9. LUKAS GRAHAM – 7 years

10. J. BALVIN – Ginza

11. FABIO ROVAZZI – Andiamo a comandare

12. THE CHAINSMOKERS feat DAYA – Don’t let me down

13. MAJOR LAZER feat NYLA – Light it up

14. JONAS BLUE feat DAKOTA – Fast car

15. CALVIN HARRIS feat RIHANNA – This is what you came for

16. JUSTIN BIEBER – Sorry

17. MAITRE GIMS – Est-ce que tu m’aimes

18. JUSTIN BIEBER – Love yourself

19. JUSTIN TIMBERLAKE – Can’t stop the feeling!

20. DJ SNAKE feat JUSTIN BIEBER – Let me love you

21. TWENTY ONE PILOTS – Stressed out

22. SHAWN MENDES – Stitches

23. KUNGS VS. COOKIN’ON 3 BURNERS – This girl

24. CHARLIE PUTH feat SELENA GOMEZ – We don’t talk aymore

25. MAJOR LAZER feat JUSTIN BIEBER & MO – Cold water

26. DNCE – Cake by the ocean

27. THE CHAINSMOKERS feat HALSEY – Closer

28. RIHANNA feat DRAKE – Work

29. LP – Lost on you

30. SHAWN MENDES – Treat you better

31. ALESSANDRA AMOROSO – Comunque andare

32. DAVID GUETTA feat ZARA LARSSON – This one’s for you

33. JESS GLYNE – Take me home

34. COLDPLAY – Adventure of a lifetime

35. ZARA LARSSON – Lush life

36. JUSTIN BIEBER – What do you mean

37. LOST FREQUENCIES feat JANIECk DEVY – Reality

38. GALANTIS – No money

39. FIFTH HARMONY feat TY DOLLA SIGN – Work from home

40. THE STRUMBELLAS – Spirits

41. BABY K feat GIUSY FERRERI – Roma-Bangkok

42. ELISA – No hero

43. MARCO MENGONI – Ti ho voluto bene veramente

44. GNASH feat OLIVIA O’BRIEN – I Hate u, i love u

45. TWENTY ONE PILOTS – Heathens

46. IMANY – Don’t be so shy

47. ADELE – Hello

48. G-EAZY feat BEBE REXHA – Me, myself & I

49. SIA feat KENDRICK LAMAR – The Greatest

50. TWENTY ONE PILOTS – Ride

51. ZAYN MALIK – Pillowtalk

52. ROBIN SCHULZ feat FRANCESCO YATES – Sugar

53. R.CITY feat ADAM LEVINE – Locked away

54. ONEREPUBLIC – Wherever i go

55. MARTIN GARRIX & BEBE REXHA – In the name of the love

56. RAG’N’BONE MAN – Human

57. SAM HUNT – Take your time

58. DRAKE – Hotline bling

59. DESIIGNER – Panda

60. MAJOR LAZER feat DJ SNAKE & MO – Lean on

61. JAIN – Come

62. DAVID GUETTA feat SIA – Bang my head

63. FRANCESCA MICHIELIN – Nessun grado di separazione

64. J-AX feat BIANCA ATZEI – Intro

65. NICKY JAM – Hasta el amanecer

66. ED SHEERAN – Photograph

67. JONAS BLUE feat JP COOPER – Perfect strangers

68. KYGO feat MATY NOYES – Stay

69. MIKE PERRY feat SHY MARTIN – The Ocean

70. COLDPLAY – Up&Up

71. DJ KATCH feat GREG NICE, DJ COOL e DEBORAH LEE – The Horns

72. DRAKE feat RIHANNA – Too good

73. WILLY WILLIAM – Ego

74. MARRACASH & GUE´PEQUENO – Nulla accade

75. J-BALVIN feat PHARREL WILLIAMS, BIA & SKY – Safari

76. CALVIN HARRIS & DISCIPLES – How deep is your love

77. GHALI – Ninna nanna

78. ARIANA GRANDE – Into you

79. FEDEZ & MIKA – Beautiful disaster

80. DUA LIPA – Be the one

81. THE CHAINSMOKERS feat ROZES – Roses

82. THE WEEKND feat DAFT PUNK – Starboy

83. MAROON 5 feat KENDRICK LAMAR – Don’t wanna know

84. MARRACASH & GUE´PEQUENO – Insta love

85. MARCO MENGONI – Parole in circolo

86. CALVIN HARRIS – My way

87. WAYNE, WIZ KHALIFA & IMAGINE DRAGONS feat LOGIC, TY DOLLA – Sucker for pain

88. NICKY JAM feat ENRIQUE IGLESIAS – El perdon

89. JOVANOTTI – Ragazza magica

90. JENNIFER LOPEZ – Ain’t your mama

91. TIZIANO FERRO – Potremmo ritornare

92. RUDIMENTAL feat ED SHEERAN – Lay it all on me

93. ARIANA GRANDE – Dangerous woman

94. GIUSY FERRERI – Volevo te

95. ALESSIO BERNABEI – Noi siamo infinito

96. DEORRO feat ELVIS CRESPO – Bailar

97. J-AX feat FEDEZ , STASH & LEVANTE – Assenzio

98. MAX GAZZE´- Ti sembra normale

99. FLO RIDA – My house

100. RIHANNA – Needed me