X Factor 2025: possibili cambiamenti al tavolo dei giudici… e se fosse già finita la magia?

X Factor 2025: e se fosse già finita la magia tra i giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia? Come è noto a settembre inizierà la 19esima edizione del talent show ma, rispetto a quello che si pensava, potrebbero esserci dei cambiamenti tra i giudici.

Quella dello scorso anno sembrava la giuria perfetta, quella che avevamo aspettato per anni: Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia. Un mix esplosivo tra passato, presente e futuro della musica italiana, con l’aggiunta della conduzione elegante e mai invadente di Giorgia. Un piccolo miracolo televisivo. E invece… pare che qualcosa si stia incrinando.

x factor 2025 – Manuel Agnelli: l’addio più amaro?

Già, perché a quanto riferisce il sempre informatissimo Gabriele Parpiglia su RTL 102.5, Manuel Agnelli starebbe pensando di lasciare il tavolo dei giudici. Motivo? Pare che tra lui e Achille Lauro non sia mai scattato l’amore. Musicale, s’intende. Nessun dissing da social, ma una freddezza palpabile che avrebbe reso le registrazioni più tese di una finale con televoto.

Agnelli, storico frontman degli Afterhours e volto ormai simbolico del programma, avrebbe espresso da tempo un certo malessere. Già in una vecchia intervista a Rolling Stone aveva detto: “X Factor mi ha dato tanto, ma è un gioco televisivo, e io non sono nato per i giochi.” Ora che la magia pare spezzata, Manuel sembra pronto a riprendersi la scena… ma quella vera, dei palchi e dei dischi.

Lauro, Paola e Giorgia: “Noi ci siamo”

Nel frattempo, gli altri tre componenti della crew sembrano ben piantati sulle loro sedie. Achille Lauro, parlando a Vanity Fair, ha dichiarato: “È stata una delle esperienze più interessanti della mia carriera. X Factor è un laboratorio di creatività pura, e se mi chiamano, io ci sono.”

Paola Iezzi, invece, ha fatto centro. In un’intervista a Amica.it ha raccontato: “Amo X Factor perché si fa musica vera, quella dei live e delle sale prove.” La sua squadra era la più coerente, stilosa, forse anche la più amata dal pubblico social.

Giorgia? Silenziosa ma solidissima. Secondo Parpiglia, il suo contratto come conduttrice era biennale, quindi lei sarebbe già confermata e la cantante stessa ha dichiarato spesso di essere prontissima a tornare alla conduzione.

Jake La Furia: c’è, ma resta?

E poi c’è Jake La Furia, il giudice più low profile dell’edizione. Su di lui, silenzio stampa: né conferme né smentite. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma neanche segnali d’abbandono. Per ora Jake è il grande “muto” della situazione.

Ma quindi, che succede?

Se davvero Manuel dovesse andarsene, la produzione si troverebbe davanti a una scelta delicata: puntare su un volto nuovo, oppure chiamare una vecchia gloria? I fan già sognano il ritorno di Fedez (ma anche no).

I numeri (da urlo) di X Factor 2024

Intanto, X Factor 2024 ha macinato numeri da capogiro:

834mila spettatori medi su Sky Uno/+1, +32% rispetto all’anno prima.

Aumento dell’audience social del 61% con oltre 340mila interazioni.

Permanenza del pubblico al 56% e share del 4,4%.

Dati che gridano: “Squadra che vince non si cambia.” Eppure qualcosa si muove. Magari è solo una crisi passeggera. O forse è l’ennesima rivoluzione in arrivo nel talent show più glam e controverso della tv italiana.

Una cosa è certa: nel mondo della musica e della tv, le note fuori posto fanno sempre più rumore di quelle perfette.