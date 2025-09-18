X Factor 2025: la storia di Daria Tegolo e il suo inedito Diego dedica all’amico scomparso

X Factor 2025, Daria Tegolo il pubblico di X Factor 2025. Il suo percorso è già costellato di esperienze importanti: dal pianoforte che l’ha stregata da bambina fino al banco di prova televisivo con Amici di Maria De Filippi.

Chi è DARIA TEGOLO

Tra i talenti più promettenti del territorio battipagliese c’è proprio lei, Daria Tegolo. Classe 2001, cantautrice e pianista, ha iniziato il suo percorso musicale per puro caso: a quattro anni, entrando in un bar dove il padre lavorava, rimase incantata da un pianoforte gigante.

Da allora non lo ha più lasciato.

La sua formazione musicale nasce nel segno dei grandi del cantautorato italiano: Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Francesco Guccini, Franco Battiato.

Nel 2018 è approdata ad Amici di Maria De Filippi: non è entrata ufficialmente nel cast, ma ha vissuto due mesi intensissimi tra registrazioni, lezioni e tre step superati che le hanno permesso di assaporare fino in fondo l’esperienza televisiva.

daria tegolo alle audition di X Factor 2025

Daria Tegolo, in arte Solodaria, porta sul palco di X Factor 2025 un brano intenso e personale, scritto a soli 24 anni: Diego. Una canzone che racconta la mancanza di un amico, con parole crude e sincere che oscillano tra rabbia e malinconia.

Un testo diretto, che fotografa senza filtri la fatica di vivere, i rimpianti non detti e quel senso di generazione sospesa tra errori e voglia di imparare.

Sul palco Daria alterna fragilità e potenza, portando sfumature diverse della sua voce e una interpretazione che colpisce.

I giudici si dividono ma riconoscono il potenziale:

Achille Lauro: “Secondo me sei ancora un po’ acerba, ma ci sono tante cose interessanti, tante sfumature di voce, tanti modi in cui hai approcciato il brano. Quando sei intima arrivi davvero.”

Jake La Furia: “A me piace com’è scritto questo pezzo, è un pezzo emotivo.”

Paola Iezzi: “L’amicizia è la cosa più importante quando è vera.”

Tre sì che aprono a Daria le porte della prossima fase, con una canzone che resta impressa come un piccolo manifesto di verità generazionale.

TESTO DIEGO – DARIA TEGOLO

Diego sono troppo stanca te l’ho detto mille volte che non voglio uscire

che la radio suona e non voglio ascoltare le tue parole amare che a tratti fanno male

Diego le ho già viste tutte è inutile che insisti la sofferenza è brutta, vuoi che non lo sia allora corri forte ma chi corre cade e io ho le ossa rotte.

Diego avrei dovuto dirti tante cose belle ma non lo so fare e intanto il tempo passa e alla radio danno solo sfera e basta e basta.

Diego avrei dovuto farti cento sviolinate ma non le so fare a me piace strafare esagerare sempre fare a gara di sbagli cercando di imparare.

Gira come gira questa cartina, come gira questa serata sbagliata sbiadita dal tempo che passa scandita la radio con Sfera che canta l’inizio di un’epoca senza giudizio

noi frutto del gioco del fumo e del vizio noi frutto sbagliagliato e come una mela caduta dall’albero aspettiamo ci mordano.

Diego questa notte è nostra e se non vuoi che lo sia allora lascia stare.

