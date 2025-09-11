X Factor 2025: Ludovica Amati lascia esterrefatti i giudici con “Chorizo”, brano sulle dimensioni dell’ex

X Factor 2025 testo e significato di una delle canzoni più strambe della prima puntata di Auditions, Chorizo di Ludovica Amati.

La cantautrice e performer originaria di Novafeltria ha presentato davanti ai quattro giudici di X Factor un inedito irriverente che li ha lasciati a bocca aperta.

Chi è Ludovica Amati

Ludovica Amati è un’artista poliedrica: cantautrice, danzatrice, regista e autrice. Dopo una lunga esperienza nella danza contemporanea con il collettivo Container Art Factory, da lei fondato, nel 2022 è tornata alla musica con un progetto personale, intimo e multidisciplinare.

Il suo debutto è stato segnato dal brano Bodysceming, prodotto da Stefano Tosi, una denuncia contro il bodyshaming che diventa manifesto di accettazione e resistenza.

Nel 2024 riceve il Premio Pigro dedicato a Ivan Graziani, che omaggia con una toccante versione di Monna Lisa. Nello stesso anno pubblica il singolo Maracuja, un viaggio tra ritmi latini e memoria personale. Una musica autentica, capace di fondere esperienze e linguaggi, in cui l’arte diventa responsabilità sociale e atto di consapevolezza.

Ludovica Amati alle audition di X Factor 2025

Alle audition di X Factor 2025 Ludovica Amati si presenta con Chorizo, un brano diretto e provocatorio, un vero dissing rivolto a un ex che si è comportato male con lei. Ironia e schiettezza diventano armi di rivalsa, in un pezzo che non fa sconti sulle “dimensioni” del protagonista della storia.

L’esibizione divide i giudici: Francesco Gabbani ammette di non voler essere nei panni dell’ex, Jake La Furia sottolinea il potenziale virale del pezzo (“questa deve andare in rete e diventare un banger”) affermando che non è però X Factor il luogo giusto per lei, mentre gli altri restano più scettici. Alla fine, l’unico sì arriva da Gabbani.

Il significato di Chorizo (e non c’ho riso) di ludovica amati

Chorizo è un brano che ribalta i canoni del pop italiano, usando ironia e linguaggio diretto per trasformare una delusione sentimentale in un atto di liberazione. Ludovica gioca con le immagini e con il ritmo latino del titolo per raccontare un ex “piccolo dentro e fuori”, ridicolizzandolo senza filtri.

Non si tratta di un semplice dissing: è un pezzo che mette al centro la libertà di parola femminile, la possibilità di usare la musica come rivalsa e satira come già fatto, decisamente meglio va detto, da artiste come Romina Falconi o Myss Keta.

x factor 2025 Testo di Chorizo

Sognavo un bacio come quel film

In onda in prima serata tv con Ben Stiller

Un finale da brivido in quel drive-in

Ma ho trovato labbra appese solo ad un filler

Yeah spara

Quando lui te llama

Solo il fine de semana

È una questione delicata

XXX vivi o fai murì

Non pensavo fosse un film

Con un finale romantico

Ma poi tu ti sfili il jeans

All’improvviso eccolo lì

quanto chorizo

Ciquiti-ciquitito

Ciquiti-Ciquitito

Ciquiti-ciquitito

Ciquiti-Ciquitito

Un movimento lento

Giù non me la sento

Credimi è sicuro

Che non perdo più tempo

XXX

XXX vivi o fai murì

Non pensavo fosse un film

Con un finale romantico

Ma poi tu ti sfili il jeans

All’improvviso eccolo lì

quanto chorizo

Ciquiti-ciquitito

Ciquiti-Ciquitito

Ciquiti-ciquitito

Ciquiti-Ciquitito