11 Settembre 2025
di
All Music Italia
X Factor
11 Settembre 2025

X Factor 2025: dopo le “Carote” di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con “Pipetta e a nanna”

Dalla sopravvivenza al sisma di Amatrice fino al palco del talent: il percorso di Simone Miccinilli

X Factor
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna
X Factor 2025, Alter Anima porta sul palco un inedito dal titolo Pippetta e a nanna che conquista i giudici e accende la platea. Un brano pop dance che unisce ironia, leggerezza e un testo che rischia di diventare virale.

Dietro il nome d’arte Alter Anima c’è Simone Miccinilli, 35 anni, romano, di professione ingegnere elettronico. In musica, invece, sceglie di lasciarsi andare senza filtri: “Se non creo mi sento male. È una necessità”, ha raccontato sul palco delle audition. Autodidatta dal 2002, prima organista e pianista, negli ultimi anni ha abbracciato sonorità pop dance grazie a una tastiera MIDI regalatagli dalla moglie.

Dal terremoto di Amatrice alla musica

La sua storia personale è segnata dal sisma che nel 2016 ha colpito Amatrice e Accumoli, dove si trovava con la famiglia. Una storia che il ragazzo ha scelto di non raccontare sul palco di X Factor.

Sopravvissuto a una notte drammatica in cui la casa di Tino, la frazione in cui trascorreva le estati, si sgretolò intorno a lui, Simone racconta che quel trauma lo ha spinto a cambiare prospettiva: “Ho iniziato a pensare che devo fare qualcosa che mi piace perché se domattina me ne vado da questo mondo devo essere stato felice”.

Il suo percorso lo ha visto prima fare musica legata ad eventi benefici per la ricostruzione di Tino, quindi a sperimentare e lasciarsi andare al divertimento con il pop elettronico.

Simone è anche un registra di film horror e ha vinto anche dei premi importanti con i suoi cortometraggi.

Alter Anima alle audition di X Factor 2025

Alle audition di X Factor 2025 Alter Anima si presenta con un inedito dal titolo Pippetta e a nanna. Un brano che gioca su ripetizioni e quotidianità – “sono stanco, lavoro troppo, mi hanno chiesto: stacchiamo e ape?” – trasformandole in un tormentone. La sua esibizione colpisce per spontaneità e ironia, strappando sorrisi al pubblico e approvazione ai giudici.

x factor 2025 – alter anima Il significato di Pippetta e a nanna

Pipetta e a nanna si muove tra ironia e leggerezza, con un ritornello che entra subito in testa: “Sai che faccio? Pippetta e a nanna”. Il rischio di diventare virale è altissimo, perché racchiude in poche frasi uno spaccato generazionale fatto di stanchezza, lavoro e… “bisogno di evasione“.

La canzone prende forza proprio dalla ripetizione, con il ritornello che si imprime subito nella memoria e restituisce l’idea di un pensiero ossessivo e insieme catartico.

Testo di Pippetta e a nanna

Sono stanco
Lavoro troppo
Mi hanno chiesto
Stacchiamo e ape?
Ho risposto
No non posso
Sai che faccio?
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna

Sono stanco
Penso troppo
Mi hanno chiesto
Stacchiamo e ape?
Ho risposto
No non posso
Sai che faccio?
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna

Sono stanco
Dormo poco
Mi hanno chiesto
Stasera usciamo
Ho risposto
No non posso
Sai che faccio?
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna

Aspettate
Ci ripenso
Forse esco
Forse ho detto
Ora mi vesto
Si, no, si, no, si
Scherzavo

Sono stanco
Dormo poco
Mi hanno chiesto
Stasera usciamo
Ho risposto
No non posso
Sai che faccio?
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna
Pippetta e a nanna

All Music Italia

Cerca su A.M.I.