Shiva, Rondodasosa e Rhove, violenza sui i fan ai concerti: tocca farsi una assicurazione per andare a vederli?

Rhove, Rondodasosa e Shiva si rendono protagonisti di episodi inqualificabili: colpa della musica che propongono?

Avere una canzone di successo o un seguito che dà notorietà è solo il primo passo verso una carriera artistica, che invece va costruita con attenzione, dedizione, educazione e cura.

Mi riferisco a 3 rapper in particolare, che in questi giorni si sono resi protagonisti di episodi inqualificabili o addirittura condannabili.

Il caso più eclatante è quello di Rhove che molti artisti stanno “shakerando” per essersi permesso di riprendere il suo pubblico pagante, colpevole di non saltare e ballare durante un suo concerto.

Rhove, che sta spopolando tra i più giovani con la hit “Shakerando“, in occasione del Ferrara Summer Vibez Festival, si è reso protagonista di un comportamento decisamente discutibile nei confronti del pubblico: ha interrotto il concerto.

“Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi – dice il rapper della provincia milanese – Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un cazzo! È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, per il resto mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più. Ciao“.

A partire dai Pinguini Tattici Nucleari, passando per Mahmood, Ultimo e i Litfiba, in tanti hanno sottolineato l’inadeguatezza di questo 21enne che forse poco consapevole di cosa sia un live, si è reso protagonista di questo episodio. Il suo comportamento si potrebbe banalmente definire infantile e immaturo, ma la reazione del web è stata unanime proprio perché richiamata da artisti di fama.

La questione ha avuto una eco importante perché deprecabile moralmente: io vengo ad un tuo concerto, pago un biglietto e tu mi tratti male? Francamente inusuale, no? Ci sta che colleghi cantanti più strutturati gli abbiano tirato le orecchie.

Quello che i più non sanno e che a quel concerto, sul palco, Rhove aveva una serie di amici suoi – che ancora non ho capito perché ad un live ti porti sul palco gli amici del quartierino – tra cui uno, il cui video gira in rete, che si è tolto il cappellino per il caldo. Un fan sotto il palco glielo ha toccato, forse lo voleva come cimelio per sé, non è chiaro ma ciò che è evidente e che il ragazzo sul palco, sentitosi toccare il suo berretto, ha tirato un calcio al ragazzino lì sotto. Un calcio! Qui potete vedere il video.

Reazione eccessiva? Maleducato? Caso isolato? NO.

Rhove, Rondodasosa, Shiva… la situazione è fuori controllo

Qualche giorno prima il rapper Rondodasosa durante il suo concerto a Follonica ha sferrato un pugno a un fan in prima fila colpevole, secondo il cantante milanese, di volergli sfilare l’orologio. Qui la faccenda è finita in denuncia e si vedrà come andrà a finire. Il rapper ha provato a scusarsi sul proprio Instagram “Ho reagito d’istinto. Ho sbagliato e chiedo scusa “, ma alla fine si è pronunciato con rabbia contro il fan che l’ha denunciato per quel pugno: “Ricordatevi però che sono un essere umano come tutti ed esigo rispetto. Non puoi venire ai miei live a cercare di rubare e poi vai a denunciare, perché ti prendi le conseguenze. Io sono là per lavorare e portare il pane a casa“.

Dal video non è affatto evidente che il fan volesse sfilargli l’orologio ma le immagini sono al vaglio degli inquirenti visto che sono oggetto di contendere legale.

Ma non finisce qui.

Durante un concerto a Lignano, qualche giorno dopo, il rapper Shiva passa una bottiglietta d’acqua ad un fan dicendogli: “Bevi un po’ d’acqua che stai tutto fatto“. Questa bottiglia però viene intercettata da un altro ragazzo che ha cominciato ad agitarla, lanciando l’acqua in giro. E che fa Shiva? Si lancia su questo ragazzo e gli tira un pugno. A lui si è aggiunto poi anche un suo amico della crew che naturalmente stava sul palco (a fare che, non si sa).

Stai a vedere che insieme al biglietto, tocca vendere una piccola assicurazione sugli infortuni, per andare a certi concerti!!!

Dei tre, Rhove è stato il più massacrato, forse perché verbalmente ha attaccato più persone e ha dimostrato di non essere ancora pronto al live, che è molto diverso dal fare una canzone di successo. Attaccarlo è stato più semplice perché lui è l’artista che ha indubbiamente uno dei brani più in vista dell’estate 2022.

Gli altri due, invece, hanno compiuto un’azione “one to one”. Cioè ne hanno colpito uno, letteralmente. Uno che aveva pagato per andare al loro concerto, peraltro.

Rondodasosa e Shiva dovrebbero vergognarsi per l’accaduto. Il primo ha accennato delle scuse poco convinte, il secondo non si è espresso.

I fatti parlano da soli. Hanno sbagliato, punto. Nessuna giustificazione.

La violenza non è mai una risposta a niente e se ci dovessero essere conseguenze, è giusto che sia così.

Io però non capisco come mai i fan si trovino sotto il palco in quel modo.

Ma le transenne che lasciano almeno due metri tra il palco e le persone, dove sono?

E quegli amichetti della crew sul palco, che ci fanno?

Dove sono i manager di questi ragazzi che non sanno comportarsi?

Non mi si dica che accade perché cantano canzoni violente. Ad onor del vero non ne conosco i testi e magari neanche lo sono, ma la responsabilità è loro, personale. Non meritano un palco, non meritano il successo, non meritano dei fan.

Quello che ha fatto Rhove è infantile, sciocco, irrispettoso verso un intero pubblico.

Quello che hanno fatto Rondo e Shiva è pessimo. E temo lo avrebbero fatto anche fuori da un palco, anche senza un richiamo mediatico, senza una canzone.

Non diamo la colpa alla musica.