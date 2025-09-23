23 Settembre 2025
Tour
“We Will Rock You” torna in Italia: tutte le date 2025 e 2026 del musical con le canzoni dei Queen

Oltre due ore e mezza di live, band on stage e cast rinnovato

We Will Rock You musical dei Queen in tournée in Italia 2025 2026
We Will Rock You, lo spettacolo scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May dei Queen, torna in Italia con una nuova tournée che attraverserà il 2025 e il 2026.

Sarà una produzione che, in oltre due ore e mezza di live show, unirà generazioni diverse attraverso le immortali canzoni dei Queen, cantate in lingua originale e suonate rigorosamente dal vivo.

We Will Rock You: il ritorno in Italia nel 2025 e 2026

Dopo milioni di spettatori conquistati in tutto il mondo e il successo delle scorse stagioni italiane, We Will Rock You è pronto a tornare sui palchi del nostro Paese. La regia è affidata a Michaela Berlini, mentre a dare vita alla storia ci sarà un cast di performer di altissimo livello.

Ambientato in un futuro distopico in cui la musica è stata bandita e la memoria collettiva cancellata, lo spettacolo racconta la ribellione di un gruppo di giovani che, riscoprendo la forza del rock, decide di opporsi all’omologazione al grido di: We Will Rock You!

We Will Rock You: nuove date della tournée

A grande richiesta, la tournée 2025/2026 si arricchisce di nuove tappe che andranno ad abbracciare città e teatri di prestigio in tutta Italia. Ecco il calendario completo:

  • 12 e 13 dicembre 2025 – Gorgonzola (MI), Sala Argentia Cinema Teatro (date zero)
  • 19 dicembre 2025 – Modena, Teatro Comunale Pavarotti-Freni
  • 30 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026 – Trieste, Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
  • 10 gennaio 2026 – Brescia, Teatro Clerici
  • 16-18 gennaio 2026 – Torino, Teatro Colosseo
  • 25 gennaio 2026 – Cremona, Gran Teatro Infinity1
  • 30 gennaio 2026 – Montecatini (PT), Teatro Verdi
  • 7 febbraio 2026 – Varese, Teatro di Varese
  • 12 febbraio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
  • 19 febbraio 2026 – Legnano (MI), Teatro Cinema Galleria
  • 21 febbraio 2026 – Bergamo, ChorusLife Arena
  • 25 febbraio – 1 marzo 2026 – Roma, Teatro Olimpico
  • 3 marzo 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
  • 6 marzo 2026 – Lecce, Teatro Politeama Greco
  • 8 marzo 2026 – Bari, Palatour
  • 12 marzo 2026 – Assisi (PG), Teatro Lyrick
  • 14 marzo 2026 – Locarno (Svizzera), PalaExpo FEVI
  • 20 marzo 2026 – Bassano del Grappa (VI), CMP Arena
  • 24 e 25 marzo 2026 – Ferrara, Teatro Comunale Claudio Abbado
  • 27-29 marzo 2026 – Genova, Politeama Genovese
  • 1 e 2 aprile 2026 – Bologna, Teatro EuropAuditorium
  • 9-19 aprile 2026 – Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano, mentre Energizer è partner tecnico dello spettacolo.

