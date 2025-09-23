“We Will Rock You” torna in Italia: tutte le date 2025 e 2026 del musical con le canzoni dei Queen

We Will Rock You, lo spettacolo scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May dei Queen, torna in Italia con una nuova tournée che attraverserà il 2025 e il 2026.

Sarà una produzione che, in oltre due ore e mezza di live show, unirà generazioni diverse attraverso le immortali canzoni dei Queen, cantate in lingua originale e suonate rigorosamente dal vivo.

We Will Rock You: il ritorno in Italia nel 2025 e 2026

Dopo milioni di spettatori conquistati in tutto il mondo e il successo delle scorse stagioni italiane, We Will Rock You è pronto a tornare sui palchi del nostro Paese. La regia è affidata a Michaela Berlini, mentre a dare vita alla storia ci sarà un cast di performer di altissimo livello.

Ambientato in un futuro distopico in cui la musica è stata bandita e la memoria collettiva cancellata, lo spettacolo racconta la ribellione di un gruppo di giovani che, riscoprendo la forza del rock, decide di opporsi all’omologazione al grido di: We Will Rock You!

We Will Rock You: nuove date della tournée

A grande richiesta, la tournée 2025/2026 si arricchisce di nuove tappe che andranno ad abbracciare città e teatri di prestigio in tutta Italia. Ecco il calendario completo:

12 e 13 dicembre 2025 – Gorgonzola (MI) , Sala Argentia Cinema Teatro (date zero)

, Sala Argentia Cinema Teatro (date zero) 19 dicembre 2025 – Modena , Teatro Comunale Pavarotti-Freni

, Teatro Comunale Pavarotti-Freni 30 dicembre 2025 – 1 gennaio 2026 – Trieste , Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

, Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia 10 gennaio 2026 – Brescia , Teatro Clerici

, Teatro Clerici 16-18 gennaio 2026 – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 25 gennaio 2026 – Cremona , Gran Teatro Infinity1

, Gran Teatro Infinity1 30 gennaio 2026 – Montecatini (PT) , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 7 febbraio 2026 – Varese , Teatro di Varese

, Teatro di Varese 12 febbraio 2026 – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 19 febbraio 2026 – Legnano (MI) , Teatro Cinema Galleria

, Teatro Cinema Galleria 21 febbraio 2026 – Bergamo , ChorusLife Arena

, ChorusLife Arena 25 febbraio – 1 marzo 2026 – Roma , Teatro Olimpico

, Teatro Olimpico 3 marzo 2026 – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 6 marzo 2026 – Lecce , Teatro Politeama Greco

, Teatro Politeama Greco 8 marzo 2026 – Bari , Palatour

, Palatour 12 marzo 2026 – Assisi (PG) , Teatro Lyrick

, Teatro Lyrick 14 marzo 2026 – Locarno (Svizzera) , PalaExpo FEVI

, PalaExpo FEVI 20 marzo 2026 – Bassano del Grappa (VI) , CMP Arena

, CMP Arena 24 e 25 marzo 2026 – Ferrara , Teatro Comunale Claudio Abbado

, Teatro Comunale Claudio Abbado 27-29 marzo 2026 – Genova , Politeama Genovese

, Politeama Genovese 1 e 2 aprile 2026 – Bologna , Teatro EuropAuditorium

, Teatro EuropAuditorium 9-19 aprile 2026 – Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Virgin Radio è la radio ufficiale del tour italiano, mentre Energizer è partner tecnico dello spettacolo.