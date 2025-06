A due mesi di distanza dall’uscita di Non Guardare Giù (Epic Records / Sony Music Italy), Tredici Pietro annuncia le prime date del Non Guardare Giù Tour 2025: tre imperdibili appuntamenti live – organizzati e promossi da Trident Music – nei club di Bologna, Roma e Milano.

Sul palco, al fianco di Tredici Pietro, una band che darà ulteriore forza e intensità allo show, composta dai producer che lo hanno affiancato in questa nuova avventura discografica, Fudasca al basso e Sedd ai synth, insieme ad Andrea Palmeri alla batteria e Matteo Cantagalli alle tastiere e alla chitarra.

Tredici Pietro, Non Guardare Giù Tour 2025: le date

Il tour sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti nell’album Non Guardare Giù, con cui Tredici Pietro ha inaugurato una nuova fase del suo percorso artistico.

Di fatto, in questo disco il rapper ha scelto di mettersi totalmente a nudo, affrontando paure, domande irrisolte e momenti di grande vulnerabilità. Il risultato? Un viaggio coerente, dove ogni brano diventa per Tredici Pietro l’occasione perfetta per riflettere su se stesso e sulla generazione a cui appartiene, senza però rinunciare alla sperimentazione.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Non Guardare Giù Tour 2025:

Venerdì 5 dicembre 2025 – BOLOGNA @ Estragon

@ Estragon Sabato 6 dicembre 2025 – ROMA @ Hacienda

@ Hacienda Martedì 9 dicembre 2025 – MILANO @ Magazzini Generali

I biglietti sono già disponibili sia su TicketOne e TicketMaster che nei punti vendita autorizzati.

