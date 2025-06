I Tiromancino annunciano le prime date de La descrizione di un viaggio Tour25

Dopo l’esibizione di Federico Zampaglione sul palco del Festival di Sanremo 2025, dove – insieme a Willie Peyote e Ditonellapiaga – ha interpretato Un Tempo Piccolo di Franco Califano, e la recente pubblicazione del nuovo singolo dei Tiromancino Mi Rituffo Nella Notte (EMI Records Italy / Universal Music Italia), la band annuncia le prime date de La Descrizione Di Un Viaggio Tour25: un omaggio, prodotto da DM Produzioni, ai 25 anni dello storico album La Descrizione Di Un Attimo.

“Sono passati 25 anni dall’uscita del disco che ci ha cambiato la vita, portando al grande pubblico la nostra musica, che fino ad allora era stata molto di nicchia”, ha dichiarato Federico Zampaglione.

Poi, ha aggiunto: “Tantissime sono le canzoni che da lì in poi hanno contribuito a questo incredibile ed emozionante viaggio”. Ed ecco che “con il tour che ci apprestiamo a fare renderemo omaggio proprio a questi brani”.

In scaletta troveremo dunque tutti quei successi che hanno reso i Tiromancino un punto di riferimento del panorama musicale nazionale: da La Descrizione Di Un Attimo a Per Me è Importante, passando per Due Destini e Immagini Che Lasciano Il Segno, giungendo infine ai singoli più recenti (Il Cielo e Mi Rituffo Nella Notte).

Sul palco, al fianco di Federico Zampaglione, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria, Antonio Marcucci alla chitarra e Fabio Verdini alle tastiere.

TIROMANCINO, LA DESCRIZIONE DI UN VIAGGIO TOUR25: LE DATE

11 Giugno – CASTEL RAIMONDO (MC)

22 Giugno – MAIDA (CZ)

12 Luglio – CABRAS, SAN GIOVANNI DI SINIS (OR)

16 Luglio – SANTA SEVERA (RM)

19 Luglio – CUNEO

10 Agosto – MONTEMILETTO (AV)

14 Agosto – ALBA ADRIATICA (TE)

17 Agosto – TARANTO

18 Agosto – PISTICCI (MT)

21 Agosto – RODI GARGANICO

Foto di copertina a cura di Maddalena Petrosino