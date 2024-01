Ron annuncia le date di “Al centro esatto della musica”, il nuovo tour teatrale

Ron Tour 2024.

Il cantautore torna a teatro con un un live dal titolo eloquente, “Al centro esatto della musica“, titolo che va a riprendere l’incipit di uno dei suoi successi.

“Un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro” racconta Ron, “dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band. Mi piace mettermi in gioco, e ora lo faccio come mai prima, vado in teatro con un concerto rinnovato, a cui abbiamo lavorato molto, perché vivo per la musica e sono felice quando sono davanti ad un pubblico… Da sempre è così, da quando ragazzino ho cominciato questo splendido mestiere di cantautore”.

Due ore di spettacolo con una scaletta composta da più di venti brani compresi alcuni estratti dall’ultimo album “Sono un figlio” e una cover di “Lontano lontano” di Luigi Tenco. Quest’ultima sarà presentata nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del Premio Tenco dove ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera.

Sul palco con Ron (chitarra, pianoforte e voce) ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere), Roberto Di Virgilio (chitarre) e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica).

Ron tour 2024 – le date

Il nuovo tour di Ron è prodotto da IMARTS, queste le prime date confermate:

27 febbraio VERCELLI @Teatro Civico (data zero)

28 febbraio AOSTA @Teatro Splendor

1 marzo CORTE FRANCA (BS) @Auditorium 1861 Unità d’Italia

3 marzo ROMA @Palazzo dei Congressi EUR

13 marzo NAPOLI @Teatro Acacia

16 marzo FOGGIA @Teatro del Fuoco.

17 marzo CAMPOBASSO @Teatro Savoia

5 aprile LEGNANO (MI) @Teatro Citta di Legnano Talisio Tirinnanzi

6 aprile CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) @Teatro del Popolo

7 aprile CAMOGLI (GE) @Teatro Sociale

19 aprile PONSACCO (PI) @Teatro Odeon

20 aprile PESARO @Teatro Rossini

