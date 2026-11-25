Rkomi porta nei club il ritorno alle origini cominciato al Fabrique: il tour RKOMI LIVE 2027 conta nove concerti in primavera, dalla data zero del 4 maggio 2027 al Vox Club di Nonantola fino al 27 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

Il nuovo tour arriva dopo A MILANO LIVE, la residency di Rkomi al Fabrique, nella sua Milano: cinque date sold out, l’ultima il 24 novembre 2026. Nell’annuncio, firmato col suo nome di battesimo, Mirko, il rapper riassume così il passaggio: “Doveva essere 1 solo concerto, li avete fatti diventare 5, adesso un tour vero.”

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Il tour, prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, toccherà nove città fra il 4 e il 27 maggio, con il ritorno al Fabrique di Milano l’8 maggio. Tutti i concerti cominceranno alle 21. Le prevendite apriranno giovedì 26 novembre 2026 alle 14, e i biglietti di ogni data si comprano dalla tabella qui sotto.

Da A MILANO LIVE ai club: il primo repertorio e le canzoni nuove

Al Fabrique Rkomi aveva riportato sul palco il rap degli esordi, lasciando fuori successi come Partire da te e Insuperabile. Lo spettacolo del tour riparte da quelle serate, e il rapper spiega cosa gli hanno lasciato: “Ho capito che canzoni come La solitudine, Origami, Sul serio, Brr Brr, Oh mama, come tante altre ancora io devo continuare a farle.”

Il set di RKOMI LIVE 2027 mette insieme i brani degli esordi, da Dasein Sollen a Io in Terra e Ossigeno, le canzoni di A Milano, l’EP uscito il 9 ottobre 2026 per Island Records, e musica nuova che Rkomi lega al prossimo disco: “Aggiungeremo canzoni nuove, che probabilmente andranno a comporre il mio nuovo album ufficiale”.

Rkomi da Calvairate all’Ariston: i dischi prima di A Milano

Cresciuto nel quartiere Calvairate di Milano, Rkomi ha pubblicato nel 2016 l’EP Dasein Sollen e nel 2017 il primo album, Io in Terra. Con Taxi Driver, nel 2021, il rapper ha allargato il suo suono al pop, fino a Decrescendo, uscito nel 2025.

In gara a Sanremo Rkomi è salito due volte, nel 2022 con Insuperabile e nel 2025 con Il ritmo delle cose. Prima della residency milanese, l’estate 2026 lo aveva portato in giro con MIRKO IN ESTATE, quattordici concerti fra Italia e Svizzera.

La scaletta di RKOMI LIVE 2027

La scaletta del tour arriverà dalla sera del 4 maggio 2027, quando RKOMI LIVE 2027 partirà dal Vox Club di Nonantola con la data zero. I brani eseguiti al Fabrique appartengono alla residency e non sono un’anteprima del tour, che secondo Rkomi ripartirà da quelle serate aggiungendo canzoni nuove.

Per i 32 brani della prima serata al Fabrique, il 3 novembre 2026, con gli ospiti e la playlist, è disponibile la nostra guida ad A MILANO LIVE, la residency di Rkomi al Fabrique.

Foto: ufficio stampa Rossana Moro