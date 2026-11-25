Rkomi porta nei club il ritorno alle origini del Fabrique: le nove date del tour 2027
Data zero il 4 maggio 2027 al Vox Club di Nonantola, prevendite da giovedì 26 novembre alle 14.
di All Music Italia ·
Rkomi porta nei club il ritorno alle origini cominciato al Fabrique: il tour RKOMI LIVE 2027 conta nove concerti in primavera, dalla data zero del 4 maggio 2027 al Vox Club di Nonantola fino al 27 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.
Il nuovo tour arriva dopo A MILANO LIVE, la residency di Rkomi al Fabrique, nella sua Milano: cinque date sold out, l’ultima il 24 novembre 2026. Nell’annuncio, firmato col suo nome di battesimo, Mirko, il rapper riassume così il passaggio: “Doveva essere 1 solo concerto, li avete fatti diventare 5, adesso un tour vero.”
Rkomi concerti 2027: le date del tour nei club
Il tour, prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, toccherà nove città fra il 4 e il 27 maggio, con il ritorno al Fabrique di Milano l’8 maggio. Tutti i concerti cominceranno alle 21. Le prevendite apriranno giovedì 26 novembre 2026 alle 14, e i biglietti di ogni data si comprano dalla tabella qui sotto.
|Data
|Città
|Biglietti
|4 mag 2027
|Nonantola (MO)
Vox Club
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|5 mag 2027
|Brescia
Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|8 mag 2027
|Milano
Fabrique
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|14 mag 2027
|Bologna
Estragon
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|15 mag 2027
|Venaria Reale (TO)
Teatro della Concordia
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|17 mag 2027
|Firenze
Teatro Cartiere Carrara
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|18 mag 2027
|Napoli
Casa della Musica
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|22 mag 2027
|Roma
Atlantico
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
|27 mag 2027
|Padova
Gran Teatro Geox
|Biglietti
dal 26 nov, ore 14
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Da A MILANO LIVE ai club: il primo repertorio e le canzoni nuove
Al Fabrique Rkomi aveva riportato sul palco il rap degli esordi, lasciando fuori successi come Partire da te e Insuperabile. Lo spettacolo del tour riparte da quelle serate, e il rapper spiega cosa gli hanno lasciato: “Ho capito che canzoni come La solitudine, Origami, Sul serio, Brr Brr, Oh mama, come tante altre ancora io devo continuare a farle.”
Il set di RKOMI LIVE 2027 mette insieme i brani degli esordi, da Dasein Sollen a Io in Terra e Ossigeno, le canzoni di A Milano, l’EP uscito il 9 ottobre 2026 per Island Records, e musica nuova che Rkomi lega al prossimo disco: “Aggiungeremo canzoni nuove, che probabilmente andranno a comporre il mio nuovo album ufficiale”.
Rkomi da Calvairate all’Ariston: i dischi prima di A Milano
Cresciuto nel quartiere Calvairate di Milano, Rkomi ha pubblicato nel 2016 l’EP Dasein Sollen e nel 2017 il primo album, Io in Terra. Con Taxi Driver, nel 2021, il rapper ha allargato il suo suono al pop, fino a Decrescendo, uscito nel 2025.
In gara a Sanremo Rkomi è salito due volte, nel 2022 con Insuperabile e nel 2025 con Il ritmo delle cose. Prima della residency milanese, l’estate 2026 lo aveva portato in giro con MIRKO IN ESTATE, quattordici concerti fra Italia e Svizzera.
La scaletta di RKOMI LIVE 2027
La scaletta del tour arriverà dalla sera del 4 maggio 2027, quando RKOMI LIVE 2027 partirà dal Vox Club di Nonantola con la data zero. I brani eseguiti al Fabrique appartengono alla residency e non sono un’anteprima del tour, che secondo Rkomi ripartirà da quelle serate aggiungendo canzoni nuove.
Per i 32 brani della prima serata al Fabrique, il 3 novembre 2026, con gli ospiti e la playlist, è disponibile la nostra guida ad A MILANO LIVE, la residency di Rkomi al Fabrique.
Foto: ufficio stampa Rossana Moro
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