Pupo torna in concerto con il tour Su di noi… la nostra storia. Le nuove date, in programma tra il 2026 e il 2027, porteranno il cantante in Italia e in diverse citta europee, con partenza il 7 agosto dal Palazzo Mediceo di Seravezza.

Il nuovo calendario live si apre dopo la conclusione di Pupo 50… storia di un equilibrista, il tour mondiale dedicato ai cinquant’anni di carriera terminato il 27 maggio 2026 al Teatro Verdi di Firenze.

Pupo concerti 2026-2027: le date di Su di noi… la nostra storia

Il tour comprende dieci concerti tra Italia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Austria. Di seguito il calendario completo con i biglietti per ogni data disponibile.

Pupo · Su di noi… la nostra storia 2026-2027 Data Citta Biglietti 7 ago 2026 Seravezza

Palazzo Mediceo Biglietti 23 ott 2026 Duisburg

Mercatorhalle Estero 24 ott 2026 Mons

Théâtre Royal Estero 25 ott 2026 Mondorf-les-Bains

Casino 2000 Estero 21 nov 2026 Mestre

Teatro Corso Biglietti 10 dic 2026 Zurigo

Volkshaus Theatersaal Estero 11 dic 2026 Innsbruck

Congress Messe, Tirol Saal Estero 16 gen 2027 Montecatini Terme

Teatro Verdi Biglietti 19 gen 2027 Catania

Teatro Metropolitan Biglietti 20 gen 2027 Palermo

Teatro al Massimo Biglietti Per le date di Duisburg, Mons, Mondorf-les-Bains, Zurigo e Innsbruck i biglietti sono in vendita sui circuiti locali. All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite alcuni di questi link, senza variazioni di prezzo.

Il nuovo tour di Pupo

Su di noi… la nostra storia apre una nuova fase del percorso live di Pupo. Il progetto arriva dopo il lungo tour mondiale con cui l’artista ha celebrato i cinquant’anni di attivita, attraversando Europa, America, Asia e Australia prima della chiusura italiana a Firenze.

Il nuovo spettacolo riprende il repertorio costruito dal cantante nel corso della carriera e lo affianca alle canzoni dell’album Insieme, pubblicato nel 2025.

Il percorso di Pupo

Il titolo del tour richiama Su di noi, uno dei brani piu conosciuti di Pupo, presentato al Festival di Sanremo nel 1980. La canzone e tornata sul palco dell’Ariston anche nel 2026, quando Pupo ha affiancato Dargen D’Amico e Fabrizio Bosso durante la serata dei duetti.

Nel repertorio dell’artista rientrano anche Gelato al cioccolato, Firenze Santa Maria Novella e Forse, insieme ai brani piu recenti contenuti in Insieme.

Foto: Angelo Trani