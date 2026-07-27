Pupo torna in concerto con il tour Su di noi… la nostra storia. Le nuove date, in programma tra il 2026 e il 2027, porteranno il cantante in Italia e in diverse citta europee, con partenza il 7 agosto dal Palazzo Mediceo di Seravezza.
Il nuovo calendario live si apre dopo la conclusione di Pupo 50… storia di un equilibrista, il tour mondiale dedicato ai cinquant’anni di carriera terminato il 27 maggio 2026 al Teatro Verdi di Firenze.
Pupo concerti 2026-2027: le date di Su di noi… la nostra storia
Il tour comprende dieci concerti tra Italia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Austria. Di seguito il calendario completo con i biglietti per ogni data disponibile.
|Data
|Citta
|Biglietti
|7 ago 2026
|Seravezza
Palazzo Mediceo
|Biglietti
|23 ott 2026
|Duisburg
Mercatorhalle
|Estero
|24 ott 2026
|Mons
Théâtre Royal
|Estero
|25 ott 2026
|Mondorf-les-Bains
Casino 2000
|Estero
|21 nov 2026
|Mestre
Teatro Corso
|Biglietti
|10 dic 2026
|Zurigo
Volkshaus Theatersaal
|Estero
|11 dic 2026
|Innsbruck
Congress Messe, Tirol Saal
|Estero
|16 gen 2027
|Montecatini Terme
Teatro Verdi
|Biglietti
|19 gen 2027
|Catania
Teatro Metropolitan
|Biglietti
|20 gen 2027
|Palermo
Teatro al Massimo
|Biglietti
Il nuovo tour di Pupo
Su di noi… la nostra storia apre una nuova fase del percorso live di Pupo. Il progetto arriva dopo il lungo tour mondiale con cui l’artista ha celebrato i cinquant’anni di attivita, attraversando Europa, America, Asia e Australia prima della chiusura italiana a Firenze.
Il nuovo spettacolo riprende il repertorio costruito dal cantante nel corso della carriera e lo affianca alle canzoni dell’album Insieme, pubblicato nel 2025.
Il percorso di Pupo
Il titolo del tour richiama Su di noi, uno dei brani piu conosciuti di Pupo, presentato al Festival di Sanremo nel 1980. La canzone e tornata sul palco dell’Ariston anche nel 2026, quando Pupo ha affiancato Dargen D’Amico e Fabrizio Bosso durante la serata dei duetti.
Nel repertorio dell’artista rientrano anche Gelato al cioccolato, Firenze Santa Maria Novella e Forse, insieme ai brani piu recenti contenuti in Insieme.
Foto: Angelo Trani