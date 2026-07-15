Planet Funk riportano in Italia il BLOOOM Tour: la leg estiva 2026 parte venerdì 17 luglio da Grado e prosegue con cinque concerti tra festival e rassegne fino al 21 agosto. Il calendario arriva dopo la tranche europea di maggio, chiusa con sei sold out tra Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino.
La formazione composta da Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann porterà dal vivo i brani dell’album BLOOOM, pubblicato il 16 gennaio 2026 per Wisemama, insieme ai pezzi che hanno accompagnato oltre venticinque anni di attività.
Planet Funk concerti 2026: le date del BLOOOM Tour
|Data
|Città
|Biglietti
|17 lug 2026
|Grado
Parco delle Rose
|Biglietti
|18 lug 2026
|Misano Adriatico
Misano World Circuit Marco Simoncelli
|Biglietti
|24 lug 2026
|Napoli
Mostra d’Oltremare
|Biglietti
|25 lug 2026
|Giulianova
Piazza Buozzi
|Biglietti
|21 ago 2026
|Chioggia
Parco Isola dell’Unione
|Biglietti
Biglietti e informazioni per i concerti
I biglietti delle date di Grado, Misano Adriatico e Chioggia sono disponibili su TicketOne. Il concerto di Grado si terrà il 17 luglio alle 21:00 al Parco delle Rose, mentre la tappa di Chioggia è in programma il 21 agosto alle 21:30 al Parco Isola dell’Unione.
A Misano Adriatico i Planet Funk saranno tra i protagonisti dell’Elektronfest, incluso nel biglietto del GT World Challenge Europe del 18 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. È disponibile anche un ingresso serale valido dalle 18:00.
Per il concerto del 24 luglio a Napoli, inserito nella seconda giornata del Noisy Naples 2026, i biglietti sono disponibili su Ticketmaster. La serata si svolgerà alla Mostra d’Oltremare con Kasabian, Planet Funk e Subsonica. L’apertura delle porte è prevista alle 17:00, mentre l’evento inizierà alle 18:00.
La data del 25 luglio a Giulianova, prevista alle 22:30 in Piazza Buozzi per l’Abbazie Summer Festival, è invece in vendita su Ciaotickets.
Il BLOOOM Tour dei Planet Funk
Il concerto unisce il materiale del nuovo disco ai brani più conosciuti del gruppo, ripensati attraverso nuovi arrangiamenti e visual realizzati per questa tournée.
La tranche italiana segue la data zero del 30 aprile a Sirolo e i concerti europei di maggio. Le tappe di Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino hanno registrato il tutto esaurito.
BLOOOM, il nuovo album
Pubblicato a gennaio, BLOOOM contiene dodici tracce sviluppate tra l’Italia e il Regno Unito, dove il disco è stato mixato. Il progetto nasce dopo diversi anni di lavoro e comprende anche brani firmati da Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, fondatori dei Planet Funk scomparsi rispettivamente nel 2018 e nel 2024.
Il titolo richiama l’idea di una nuova fioritura musicale, costruita senza cancellare il contributo dei due musicisti alla storia del gruppo.
Da Non Zero Sumness al nuovo tour
I Planet Funk sono nati nel 1999 dall’incontro tra i Souled Out!, progetto di Domenico “Gigi” Canu e Sergio Della Monica, e i Kamasutra di Marco Baroni e Alex Neri.
Il debutto discografico è arrivato nel 2002 con Non Zero Sumness, album certificato disco d’oro. Da allora il gruppo ha alternato dischi, concerti internazionali, colonne sonore e collaborazioni, modificando più volte la propria formazione vocale.