Planet Funk riportano in Italia il BLOOOM Tour: la leg estiva 2026 parte venerdì 17 luglio da Grado e prosegue con cinque concerti tra festival e rassegne fino al 21 agosto. Il calendario arriva dopo la tranche europea di maggio, chiusa con sei sold out tra Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino.

La formazione composta da Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann porterà dal vivo i brani dell’album BLOOOM, pubblicato il 16 gennaio 2026 per Wisemama, insieme ai pezzi che hanno accompagnato oltre venticinque anni di attività.

Planet Funk concerti 2026: le date del BLOOOM Tour

PLANET FUNK · BLOOOM TOUR 2026 Data Città Biglietti 17 lug 2026 Grado

Parco delle Rose Biglietti 18 lug 2026 Misano Adriatico

Misano World Circuit Marco Simoncelli Biglietti 24 lug 2026 Napoli

Mostra d’Oltremare Biglietti 25 lug 2026 Giulianova

Piazza Buozzi Biglietti 21 ago 2026 Chioggia

Parco Isola dell’Unione Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite alcuni di questi link, senza variazioni di prezzo.

Biglietti e informazioni per i concerti

I biglietti delle date di Grado, Misano Adriatico e Chioggia sono disponibili su TicketOne. Il concerto di Grado si terrà il 17 luglio alle 21:00 al Parco delle Rose, mentre la tappa di Chioggia è in programma il 21 agosto alle 21:30 al Parco Isola dell’Unione.

A Misano Adriatico i Planet Funk saranno tra i protagonisti dell’Elektronfest, incluso nel biglietto del GT World Challenge Europe del 18 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. È disponibile anche un ingresso serale valido dalle 18:00.

Per il concerto del 24 luglio a Napoli, inserito nella seconda giornata del Noisy Naples 2026, i biglietti sono disponibili su Ticketmaster. La serata si svolgerà alla Mostra d’Oltremare con Kasabian, Planet Funk e Subsonica. L’apertura delle porte è prevista alle 17:00, mentre l’evento inizierà alle 18:00.

La data del 25 luglio a Giulianova, prevista alle 22:30 in Piazza Buozzi per l’Abbazie Summer Festival, è invece in vendita su Ciaotickets.

Il BLOOOM Tour dei Planet Funk

Il concerto unisce il materiale del nuovo disco ai brani più conosciuti del gruppo, ripensati attraverso nuovi arrangiamenti e visual realizzati per questa tournée.

La tranche italiana segue la data zero del 30 aprile a Sirolo e i concerti europei di maggio. Le tappe di Madrid, Amsterdam, Londra, Barcellona, Bruxelles e Berlino hanno registrato il tutto esaurito.

BLOOOM, il nuovo album

Pubblicato a gennaio, BLOOOM contiene dodici tracce sviluppate tra l’Italia e il Regno Unito, dove il disco è stato mixato. Il progetto nasce dopo diversi anni di lavoro e comprende anche brani firmati da Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, fondatori dei Planet Funk scomparsi rispettivamente nel 2018 e nel 2024.

Il titolo richiama l’idea di una nuova fioritura musicale, costruita senza cancellare il contributo dei due musicisti alla storia del gruppo.

Da Non Zero Sumness al nuovo tour

I Planet Funk sono nati nel 1999 dall’incontro tra i Souled Out!, progetto di Domenico “Gigi” Canu e Sergio Della Monica, e i Kamasutra di Marco Baroni e Alex Neri.

Il debutto discografico è arrivato nel 2002 con Non Zero Sumness, album certificato disco d’oro. Da allora il gruppo ha alternato dischi, concerti internazionali, colonne sonore e collaborazioni, modificando più volte la propria formazione vocale.