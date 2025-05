Pinguini Tattici Nucleari: quattro sold out in attesa della partenza, il 7 giugno

Nuovi sold out per I Pinguini Tattici Nucleari. Parte il 7 giugno 2025 il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, la band che negli ultimi anni ha riscritto le regole del pop italiano collezionando 80 dischi di Platino e 10 dischi d’Oro, numeri da capogiro per un gruppo capace di parlare a più generazioni e riempire interi stadi.

Sono proprio loro, ad oggi, ha detenere il record per il maggior numero di spettatori paganti per un singolo concerto di una band italiana.

Pinguini Tattici Nucleari: il tour negli stadi 2025

Già sold out le date di Milano (10 giugno), Treviso (14 giugno), Torino (17 giugno) e Roma (4 luglio), mentre restano pochi biglietti disponibili per le altre città. Di seguito il calendario completo del TOUR STADI 2025, prodotto da Magellano Concerti:

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro – SOLD OUT

11 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

14 giugno 2025 – Treviso – Arena della Marca – SOLD OUT

17 giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino – SOLD OUT

21 giugno 2025 – Ancona – Stadio del Conero

25 giugno 2025 – Firenze – Visarno Arena

28 giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

04 luglio 2025 – Roma – Stadio Olimpico – SOLD OUT

I successi live e l’album Hello World

Nei 9 appuntamenti previsti, i Pinguini Tattici Nucleari porteranno sul palco tutta l’energia e l’ironia che li contraddistinguono. Uno show costruito tra sorprese, successi del passato e i brani di Hello World, l’ultimo album certificato Platino a meno di un mese dall’uscita.

Tra i pezzi più attesi dal pubblico ci saranno sicuramente Romantico ma muori e Islanda, senza dimenticare Bottiglie vuote – brano che nella sua nuova versione con Max Pezzali ha conquistato la vetta dell’airplay radiofonico.

Il tour 2025 conferma ancora una volta la capacità dei Pinguini Tattici Nucleari di unire generazioni diverse, raccontando la quotidianità con leggerezza e profondità. Un successo nato nei club, cresciuto nei palazzetti e oggi consacrato negli stadi italiani più importanti.