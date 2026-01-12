12 Gennaio 2026
di
Alessandro Genovese
12 Gennaio 2026

PFM – Premiata Forneria Marconi tour 2026 “Doppia Traccia”: date e biglietti

Tour nei teatri italiani a gennaio e febbraio.

PFM date tour 2026 Doppia Traccia
La PFM – Premiata Forneria Marconi svela le date del tour 2026 Doppia Traccia, nei teatri italiani .

Ogni concerto è diviso in due parti: la prima con i grandi successi del gruppo, come Impressioni di settembre, È festa, Dove… quando… parte I, La carrozza di Hans e Mondi paralleli e la seconda dedicata a Faber, PFM canta De André.

Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

PFM – date tour 2026

Prossime date (prodotte da D&D Concerti e distribuite in collaborazione con Ventidieci)

  • 12 gennaio – Teatro Alfieri – Torino – in apertura Fabrizio Consoli
  • 13 gennaio – Teatro Dal Verme – Milano – in apertura Fabrizio Consoli
  • 16 gennaio – Teatro Clerici – Brescia
  • 17 gennaio – Gran Teatro Geox – Padova
  • 30 gennaio – Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento
  • 31 gennaio – Teatro Galleria – Legnano (Milano)
  • 7 febbraio -Teatro delle Muse – Ancona
  • 21 febbraio – Teatro – Varese – in apertura Fabrizio Consoli
  • 24 febbraio – Teatro Augusteo – Napoli

Le prevendite per le date sono disponibili sui circuiti abituali.



Immagine di copertina di Orazio Truglio

