PFM – Premiata Forneria Marconi tour 2026 “Doppia Traccia”: date e biglietti

La PFM – Premiata Forneria Marconi svela le date del tour 2026 Doppia Traccia, nei teatri italiani .

Ogni concerto è diviso in due parti: la prima con i grandi successi del gruppo, come Impressioni di settembre, È festa, Dove… quando… parte I, La carrozza di Hans e Mondi paralleli e la seconda dedicata a Faber, PFM canta De André.

Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

PFM – date tour 2026

Prossime date (prodotte da D&D Concerti e distribuite in collaborazione con Ventidieci)

12 gennaio – Teatro Alfieri – Torino – in apertura Fabrizio Consoli

13 gennaio – Teatro Dal Verme – Milano – in apertura Fabrizio Consoli

16 gennaio – Teatro Clerici – Brescia

17 gennaio – Gran Teatro Geox – Padova

30 gennaio – Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento

31 gennaio – Teatro Galleria – Legnano (Milano)

7 febbraio -Teatro delle Muse – Ancona

21 febbraio – Teatro – Varese – in apertura Fabrizio Consoli

24 febbraio – Teatro Augusteo – Napoli

Le prevendite per le date sono disponibili sui circuiti abituali.







Immagine di copertina di Orazio Truglio