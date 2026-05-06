6 Maggio 2026
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All Music Italia
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6 Maggio 2026

Oversound Music Festival 2026 in Puglia con Sex Pistols, Geolier, Negramaro, Sfera Ebbasta, Caparezza, BLANCO e Paradiso

La sesta edizione del festival pugliese dal 25 giugno al 4 settembre tra Bari, Lecce e Gallipoli con Sex Pistols e altri.

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Logo dell'Oversound Music Festival 2026 in nero su sfondo lime, scritta "Oversound" in tipografia geometrica con sottotitolo "Music Festival 2026"
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L’Oversound Music Festival 2026 ha annunciato i primi nomi della sua sesta edizione: Sex Pistols, Geolier, Tommaso Paradiso, BLANCO, Sfera Ebbasta, Negramaro e Caparezza. Vi raccontiamo le date, le città e cosa muove ogni serata, in un cartellone diffuso tra Bari, Lecce e Gallipoli dal 25 giugno al 4 settembre.

Il festival è organizzato da PM Eventi, con la direzione di Salvatore Pagano, e dalla prima edizione ha costruito un’identità precisa: spostare la grande musica live tra le tre città simbolo della Puglia, dall’Arena del Levante alle Cave del Duca, fino al Parco Gondar di Gallipoli.

Oversound Music Festival 2026: gli artisti annunciati

La line-up unisce nomi e mondi distanti tra loro. Apre il festival una data internazionale di peso: i Sex Pistols, che il 25 giugno saliranno sul palco di Bari nell’unica tappa italiana annunciata fin qui. Sul fronte italiano, Negramaro e Caparezza si presentano come ospiti doppi, con due date ciascuno tra Bari e Lecce, mentre Geolier e Sfera Ebbasta portano il rap italiano contemporaneo. Tommaso Paradiso e BLANCO coprono la zona pop e cantautorale.

Sex Pistols a Bari il 25 giugno: l’unica data italiana

L’apertura del festival è affidata ai Sex Pistols, una delle band più influenti della storia del punk britannico. Il 25 giugno la formazione sarà in concerto all’Arena del Levante di Bari per quella che, fino al momento dell’annuncio, risulta la loro unica data italiana del 2026.

Date e informazioni sui concerti

  • 25 giugno 2026 – Sex Pistols – Arena del Levante (Bari)
  • 4 luglio 2026 – Geolier – Arena del Levante c/o Fiera del Levante (Bari)
  • 21 luglio 2026 – Tommaso Paradiso – Arena del Levante (Bari)
  • 1 agosto 2026 – Negramaro – Cave del Duca (Lecce)
  • 2 agosto 2026 – Negramaro – Arena del Levante c/o Fiera del Levante (Bari)
  • 2 agosto 2026 – BLANCO – Parco Gondar (Gallipoli)
  • 5 agosto 2026 – Caparezza – Cave del Duca (Lecce)
  • 14 agosto 2026 – Sfera Ebbasta – Parco Gondar (Gallipoli)
  • 4 settembre 2026 – Caparezza – Arena del Levante c/o Fiera del Levante (Bari)

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I biglietti del festival sono disponibili anche sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e TicketSms.

Oversound Music Festival 2026: identità e storia

L’Oversound Music Festival è nato come progetto di PM Eventi e in sei edizioni si è imposto come uno degli appuntamenti più presenti dell’estate live in Puglia. La sua cifra è il modello diffuso: non un’unica location ma tre città, ognuna con palchi che hanno una propria identità, dall’Arena del Levante di Bari, vicina al pubblico cittadino, alle Cave del Duca leccesi, fino al Parco Gondar di Gallipoli con il suo bacino estivo legato al turismo. Salvatore Pagano, AD di PM Eventi, lo descrive così:

“L’obiettivo del festival è raccontare la Puglia attraverso la musica, creando un’esperienza che unisca pubblico, artisti e territorio. Un calendario pensato per raccontare la musica dal vivo nella sua forma più ampia: non solo intrattenimento, ma esperienza collettiva, relazione con i luoghi e valorizzazione del territorio.”

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