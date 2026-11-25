Nesli ha annunciato il Club Tour 2027, due concerti a Roma e Milano nel marzo 2027. Per il ritorno dal vivo ha scelto la dimensione dei club, dove ripercorrerà un repertorio che va dagli esordi hip hop al pop cantautorale.

Nesli Club Tour 2027: date e biglietti

Dagli esordi hip hop ai singoli più recenti

Nel percorso di Nesli, la scrittura autobiografica tiene insieme dischi diversi per suono e approccio. La fine, da Fragile – Nesliving Vol. 2, è uno dei brani che raccontano il passaggio verso una forma più cantautorale, arrivata anche a Sanremo nel 2015 con Buona fortuna amore.

Negli ultimi anni Francesco Tarducci ha proseguito da indipendente, pubblicando Nesliving Vol. 4: Il seme cattivo nel 2023 e Oceani e Tsunami nel 2025. Nei singoli più recenti, Un giorno dopo l’altro e Il tuo posto preferito, racconta le relazioni attraverso immagini quotidiane. È il filo che collega le canzoni nuove al repertorio che il tour ripercorrerà nei club.

Foto di Luca Pipitone