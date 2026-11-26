Dente e Guido Catalano tornano a condividere il palco con Ancora insieme, il nuovo spettacolo teatrale che li vedrà impegnati in tournée fino ad aprile 2027, tra canzoni, poesie e inediti.

Dopo la data zero del 31 ottobre a Soliera, che ha registrato il tutto esaurito, il tour riparte il 30 novembre dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, anche in questo caso sold out.

Il cantautore e il poeta si ritrovano a quasi dieci anni di distanza da Contemporaneamente insieme, lo spettacolo portato in giro per l’Italia nel 2018.

“Dieci anni fa non sapevamo cosa sarebbe successo mettendoci insieme su un palco. Oggi lo sappiamo ancora meno, e ci sembra un ottimo motivo per rifarlo”, raccontano i due artisti.

Dente e Guido Catalano: le date del tour 2026/2027 e i biglietti

Dente & Guido Catalano · Ancora insieme Data Città Biglietti 31/10/2026 Soliera (MO)

Nuovo Cinema Teatro Italia CONCLUSO 30/11/2026 Roma

Auditorium Parco della Musica SOLD OUT 01/12/2026 Milano

Teatro Nazionale Biglietti 02/12/2026 Bologna

Teatro Bristol Biglietti 20/01/2027 Venaria Reale (TO)

Teatro Concordia Biglietti 05/02/2027 Brescia

Teatro Borsoni Biglietti 12/02/2027 Cadelbosco Sopra (RE)

L’Altro Teatro Biglietti 13/02/2027 Saluzzo (CN)

Cinema Teatro Magda Olivero Biglietti 14/02/2027 Savignano sul Rubicone (FC)

Teatro Moderno Biglietti 16/02/2027 Massafra (TA)

Teatro Comunale Biglietti 17/02/2027 Putignano (BA)

Teatro Comunale Giovanni Laterza Biglietti 27/02/2027 Cagliari

Teatro Doglio Biglietti 16/04/2027 Prato

Il Garibaldi Biglietti

Ancora insieme: il nuovo spettacolo tra musica e poesia

Cosa è cambiato dal 2018 a oggi? È da questa domanda che prende forma Ancora insieme. Nel frattempo sono cambiati i social network, le abitudini, i rapporti personali e il modo di comunicare. Dente continua a scrivere canzoni e Guido Catalano poesie.

Il nuovo spettacolo alterna canzoni e letture, recuperando alcuni classici dei rispettivi repertori e introducendo materiale inedito. Tra gli argomenti affrontati ci sono l’amore, le ex fidanzate, i figli, i sogni rimasti irrealizzati e il tempo che passa.

Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e mezza, è diretto da Stefano Cenci, con la produzione musicale dal vivo di Federico Laini.

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