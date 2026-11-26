Dente e Guido Catalano, “Ancora insieme”: dal sold out di Roma al tour nei teatri
Il cantautore e il poeta si ritrovano con "Ancora insieme", un nuovo spettacolo teatrale in tournée fino ad aprile 2027.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Dente e Guido Catalano tornano a condividere il palco con Ancora insieme, il nuovo spettacolo teatrale che li vedrà impegnati in tournée fino ad aprile 2027, tra canzoni, poesie e inediti.
Dopo la data zero del 31 ottobre a Soliera, che ha registrato il tutto esaurito, il tour riparte il 30 novembre dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, anche in questo caso sold out.
Il cantautore e il poeta si ritrovano a quasi dieci anni di distanza da Contemporaneamente insieme, lo spettacolo portato in giro per l’Italia nel 2018.
“Dieci anni fa non sapevamo cosa sarebbe successo mettendoci insieme su un palco. Oggi lo sappiamo ancora meno, e ci sembra un ottimo motivo per rifarlo”, raccontano i due artisti.
Dente e Guido Catalano: le date del tour 2026/2027 e i biglietti
|Data
|Città
|Biglietti
|31/10/2026
|Soliera (MO)
Nuovo Cinema Teatro Italia
|CONCLUSO
|30/11/2026
|Roma
Auditorium Parco della Musica
|SOLD OUT
|01/12/2026
|Milano
Teatro Nazionale
|Biglietti
|02/12/2026
|Bologna
Teatro Bristol
|Biglietti
|20/01/2027
|Venaria Reale (TO)
Teatro Concordia
|Biglietti
|05/02/2027
|Brescia
Teatro Borsoni
|Biglietti
|12/02/2027
|Cadelbosco Sopra (RE)
L’Altro Teatro
|Biglietti
|13/02/2027
|Saluzzo (CN)
Cinema Teatro Magda Olivero
|Biglietti
|14/02/2027
|Savignano sul Rubicone (FC)
Teatro Moderno
|Biglietti
|16/02/2027
|Massafra (TA)
Teatro Comunale
|Biglietti
|17/02/2027
|Putignano (BA)
Teatro Comunale Giovanni Laterza
|Biglietti
|27/02/2027
|Cagliari
Teatro Doglio
|Biglietti
|16/04/2027
|Prato
Il Garibaldi
|Biglietti
Ancora insieme: il nuovo spettacolo tra musica e poesia
Cosa è cambiato dal 2018 a oggi? È da questa domanda che prende forma Ancora insieme. Nel frattempo sono cambiati i social network, le abitudini, i rapporti personali e il modo di comunicare. Dente continua a scrivere canzoni e Guido Catalano poesie.
Il nuovo spettacolo alterna canzoni e letture, recuperando alcuni classici dei rispettivi repertori e introducendo materiale inedito. Tra gli argomenti affrontati ci sono l’amore, le ex fidanzate, i figli, i sogni rimasti irrealizzati e il tempo che passa.
Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e mezza, è diretto da Stefano Cenci, con la produzione musicale dal vivo di Federico Laini.
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