Michele Bravi in attesa del nuovo disco annuncia due appuntamenti live a teatro

Michele Bravi live 2024, anteprima tour a teatro.

Reduce dalla pubblicazione dei primi due brani che andranno a far parte della tracklist del suo nuovo disco, “Odio” e “per me sei importante“, il cantautore annuncia due appuntamenti live a teatro.

I due concerti si svolgeranno a Milano e Roma. Queste le date e i dettagli:

domenica 12 maggio 2024 al Teatro Dal Verme di Milano

domenica 26 maggio 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma

Biglietti in vendita su vivoconcerti.com da mercoledì 31 gennaio ore 14 e, da lunedì 5 febbraio alle 14, al link qui sotto.







Michele Bravi dal 14 febbraio sarà al cinema tra i protagonisti di “Finalmente l’alba“, film di Saverio Costanzo presentato in concorso alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Per il cantautore non è la prima esperienza legata al mondo del cinema, Bravi è stato infatti nel cast di “Amanda” di Carolina Cavalli e ha scritto il brano portante della colonna sonora di “Strange World”, 61º lungometraggio Disney.