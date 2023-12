Michele Bravi: il bisogno di appartenersi nel nuovo singolo, “per me sei importante”

Michele Bravi per me sei importante testo e significato del secondo estratto dal nuovo progetto discografico dell’artista in uscita nel 2024.

Archiviata la delusione per non essere stato scelto tra i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo Michele Bravi è subito pronto a rimettersi in pista con un nuovo brano, secondo estratto dal Concept album su cui il cantautore ha lavorato negli ultimi mesi.

L’artista negli scorsi mesi ha partecipato alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia essendo tra i protagonisti del film di Saverio Costanzo, “Finalmente l’alba”, pellicola che uscirà nelle sale cinematografiche il 14 febbraio 2024 per 01 Distribution.

Negli scorsi mesi è invece stato lanciato “Odio“, primo singolo contenuto in quello che sarà il quinto disco di Michele Bravi.

Michele Bravi per me sei importante significato del brano

“per me sei importante” sarà su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 5 gennaio 2024.

A proposito del pezzo Michele Bravi ha scritto:

“Il secondo capitolo musicale del concept album inizia a leggere negli occhi dell’altro una vibrazione diversa. L’incontro tra due anime sottili che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo piccolo, lontano dal mondo”

Foto di copertina di Isabella Sanfilippo

Michele Bravi per me sei importante testo

In arrivo prossimamente