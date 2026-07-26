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Oriana Meo
Caporedattore
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Massimo Di Cataldo, concerti 2026: tutte le date del Celebration Summer Tour

Il calendario completo del Celebration Summer Tour 2026 con tutte le date confermate di Massimo Di Cataldo.

Tour di Oriana Meo
Massimo Di Cataldo durante un concerto del Celebration Summer Tour 2026
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Massimo Di Cataldo prosegue il suo 2026 dal vivo con il Celebration Summer Tour 2026, la tournée estiva che lo porterà in concerto in numerose località italiane tra aprile e settembre. Il calendario comprende spettacoli nelle piazze, feste patronali e festival, con una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutta la penisola.

Tra le date in programma c’è anche quella di lunedì 27 luglio ad Agerola, in provincia di Napoli, dove il cantautore sarà protagonista di un concerto in acustico all’interno della rassegna Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana. Di seguito il calendario aggiornato del Celebration Summer Tour 2026.

Concerti di Massimo Di Cataldo nel 2026: tutte le date del Celebration Summer Tour

Massimo Di Cataldo · Celebration Summer Tour 2026
Data Città Biglietti
18 apr 2026 Paterno Calabro (CS) Concluso
13 giu 2026 Rivello (PZ) Concluso
14 giu 2026 Artena (RM) Concluso
21 giu 2026 Nova Siri Scalo (MT) Concluso
28 giu 2026 Torano di Roccamonfina (CE) Concluso
2 lug 2026 Pescopagano (PZ)
Ospite dell’evento		 Concluso
3 lug 2026 Serracapriola (FG) Concluso
17 lug 2026 Loreto Aprutino (PE)
Ospite dell’evento		 Concluso
18 lug 2026 Letojanni (ME) Concluso
26 lug 2026 San Pietro di Paupisi (BN)
Contrada Pagani
27 lug 2026 Agerola (NA)
Evento in acustico
1 ago 2026 Casole Bruzio (CS)
2 ago 2026 Petina (SA)
7 ago 2026 Fontanelle di Atri (TE)
8 ago 2026 Castiglione Messer Raimondo (TE)
9 ago 2026 Francavilla Angitola (VV)
10 ago 2026 Callicchio (PZ)
14 ago 2026 Serra San Bruno (VV)
15 ago 2026 Dugenta (BN)
16 ago 2026 Gavignano (RM)
17 ago 2026 Cannalonga (SA)
24 ago 2026 Villaperuccio (SU)
6 set 2026 Collepasso (LE)
12 set 2026 Maletto (CT)

Massimo Di Cataldo ad Agerola con il Celebration Summer Tour 2026

Tra gli appuntamenti del tour c’è anche quello di lunedì 27 luglio ad Agerola, in provincia di Napoli. Il cantautore sarà protagonista di un concerto in acustico inserito nel cartellone di Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, rassegna che ogni estate ospita artisti e spettacoli tra i luoghi simbolo del territorio.

L’esibizione rappresenta una delle tappe speciali del Celebration Summer Tour 2026, con una formula più intima rispetto ai concerti in elettrico che caratterizzano gran parte della tournée.

Biglietti per i concerti di Massimo Di Cataldo nel 2026

Gran parte delle date del Celebration Summer Tour 2026 è inserita all’interno di feste patronali, rassegne estive e manifestazioni a ingresso libero. Eventuali informazioni su prenotazioni o accessi saranno comunicate dagli organizzatori dei singoli eventi.

Per informazioni sull’attività live di Massimo Di Cataldo è inoltre possibile consultare i canali ufficiali dell’artista e della Lorenzo Paolucci Agency, che cura il booking del tour.

All Music Italia

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