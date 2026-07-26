Massimo Di Cataldo prosegue il suo 2026 dal vivo con il Celebration Summer Tour 2026, la tournée estiva che lo porterà in concerto in numerose località italiane tra aprile e settembre. Il calendario comprende spettacoli nelle piazze, feste patronali e festival, con una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutta la penisola.
Tra le date in programma c’è anche quella di lunedì 27 luglio ad Agerola, in provincia di Napoli, dove il cantautore sarà protagonista di un concerto in acustico all’interno della rassegna Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana. Di seguito il calendario aggiornato del Celebration Summer Tour 2026.
Concerti di Massimo Di Cataldo nel 2026: tutte le date del Celebration Summer Tour
|Data
|Città
|Biglietti
|18 apr 2026
|Paterno Calabro (CS)
|Concluso
|13 giu 2026
|Rivello (PZ)
|Concluso
|14 giu 2026
|Artena (RM)
|Concluso
|21 giu 2026
|Nova Siri Scalo (MT)
|Concluso
|28 giu 2026
|Torano di Roccamonfina (CE)
|Concluso
|2 lug 2026
|Pescopagano (PZ)
Ospite dell’evento
|Concluso
|3 lug 2026
|Serracapriola (FG)
|Concluso
|17 lug 2026
|Loreto Aprutino (PE)
Ospite dell’evento
|Concluso
|18 lug 2026
|Letojanni (ME)
|Concluso
|26 lug 2026
|San Pietro di Paupisi (BN)
Contrada Pagani
|27 lug 2026
|Agerola (NA)
Evento in acustico
|1 ago 2026
|Casole Bruzio (CS)
|2 ago 2026
|Petina (SA)
|7 ago 2026
|Fontanelle di Atri (TE)
|8 ago 2026
|Castiglione Messer Raimondo (TE)
|9 ago 2026
|Francavilla Angitola (VV)
|10 ago 2026
|Callicchio (PZ)
|14 ago 2026
|Serra San Bruno (VV)
|15 ago 2026
|Dugenta (BN)
|16 ago 2026
|Gavignano (RM)
|17 ago 2026
|Cannalonga (SA)
|24 ago 2026
|Villaperuccio (SU)
|6 set 2026
|Collepasso (LE)
|12 set 2026
|Maletto (CT)
Massimo Di Cataldo ad Agerola con il Celebration Summer Tour 2026
Tra gli appuntamenti del tour c’è anche quello di lunedì 27 luglio ad Agerola, in provincia di Napoli. Il cantautore sarà protagonista di un concerto in acustico inserito nel cartellone di Sui Sentieri degli Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, rassegna che ogni estate ospita artisti e spettacoli tra i luoghi simbolo del territorio.
L’esibizione rappresenta una delle tappe speciali del Celebration Summer Tour 2026, con una formula più intima rispetto ai concerti in elettrico che caratterizzano gran parte della tournée.
Biglietti per i concerti di Massimo Di Cataldo nel 2026
Gran parte delle date del Celebration Summer Tour 2026 è inserita all’interno di feste patronali, rassegne estive e manifestazioni a ingresso libero. Eventuali informazioni su prenotazioni o accessi saranno comunicate dagli organizzatori dei singoli eventi.
Per informazioni sull’attività live di Massimo Di Cataldo è inoltre possibile consultare i canali ufficiali dell’artista e della Lorenzo Paolucci Agency, che cura il booking del tour.