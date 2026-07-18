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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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Massimo Bubola e OF New Trolls: La Lunga Strada Tour ripercorre le collaborazioni con De André

Sei date tra ottobre e dicembre per il progetto che riunisce repertori e collaborazioni legate a Fabrizio De André.

Tour di Oriana Meo
Massimo Bubola e due componenti degli OF New Trolls per La Lunga Strada Tour 2026
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Massimo Bubola e gli OF New Trolls saranno insieme nel 2026 per i concerti del La Lunga Strada Tour. Le date partiranno il 23 ottobre dalla Sala Da Ponte di Bassano del Grappa e proseguiranno fino a dicembre.

Il progetto riunisce sul palco Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo, mettendo in dialogo i rispettivi repertori e le collaborazioni che, in momenti diversi, li hanno legati a Fabrizio De André.

Massimo Bubola e OF New Trolls concerti 2026: le date del tour

 

Massimo Bubola e OF New Trolls · La Lunga Strada Tour
Data Città Biglietti
23 ott 2026 Bassano del Grappa (VI)
Sala Da Ponte, data zero		 Info sul posto
24 ott 2026 Vigevano (PV)
Teatro Cagnoni		 Info sul posto
2 dic 2026 Genova
Teatro Verdi		 Info sul posto
3 dic 2026 Roma
Auditorium Parco della Musica		 Info sul posto
11 dic 2026 Bologna
Teatro Dehon		 Info sul posto
12 dic 2026 Legnago (VR)
Teatro Salieri		 Info sul posto
I biglietti sono disponibili nelle prevendite dei singoli teatri.

 

La Lunga Strada Tour e il repertorio legato a Fabrizio De André

Il La Lunga Strada Tour mette in dialogo due storie della musica italiana. Massimo Bubola, cantautore e coautore di alcune tra le canzoni piu’ note di Fabrizio De André, sale sul palco con gli OF New Trolls di Gianni Belleno e Nico Di Palo, tra i protagonisti della storia dei New Trolls.

Nei concerti trovano spazio i brani nati dalla collaborazione tra Bubola e De André, il repertorio dei New Trolls e le pagine che hanno segnato i rispettivi percorsi, in uno spettacolo che unisce cantautorato e rock progressivo.

Massimo Bubola e OF New Trolls: due percorsi nella musica italiana

Massimo Bubola ha firmato con Fabrizio De André brani come Don Raffae’, Fiume Sand Creek e Rimini, oltre a una lunga carriera solista nel cantautorato d’autore. Gli OF New Trolls raccolgono l’eredità dei New Trolls, band genovese tra le piu’ importanti del rock progressivo italiano, celebre per Concerto Grosso.

All Music Italia

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