Massimo Bubola e gli OF New Trolls saranno insieme nel 2026 per i concerti del La Lunga Strada Tour. Le date partiranno il 23 ottobre dalla Sala Da Ponte di Bassano del Grappa e proseguiranno fino a dicembre.

Il progetto riunisce sul palco Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo, mettendo in dialogo i rispettivi repertori e le collaborazioni che, in momenti diversi, li hanno legati a Fabrizio De André.

Massimo Bubola e OF New Trolls concerti 2026: le date del tour

Massimo Bubola e OF New Trolls · La Lunga Strada Tour Data Città Biglietti 23 ott 2026 Bassano del Grappa (VI)

Sala Da Ponte, data zero Info sul posto 24 ott 2026 Vigevano (PV)

Teatro Cagnoni Info sul posto 2 dic 2026 Genova

Teatro Verdi Info sul posto 3 dic 2026 Roma

Auditorium Parco della Musica Info sul posto 11 dic 2026 Bologna

Teatro Dehon Info sul posto 12 dic 2026 Legnago (VR)

Teatro Salieri Info sul posto I biglietti sono disponibili nelle prevendite dei singoli teatri.

La Lunga Strada Tour e il repertorio legato a Fabrizio De André

Il La Lunga Strada Tour mette in dialogo due storie della musica italiana. Massimo Bubola, cantautore e coautore di alcune tra le canzoni piu’ note di Fabrizio De André, sale sul palco con gli OF New Trolls di Gianni Belleno e Nico Di Palo, tra i protagonisti della storia dei New Trolls.

Nei concerti trovano spazio i brani nati dalla collaborazione tra Bubola e De André, il repertorio dei New Trolls e le pagine che hanno segnato i rispettivi percorsi, in uno spettacolo che unisce cantautorato e rock progressivo.

Massimo Bubola e OF New Trolls: due percorsi nella musica italiana

Massimo Bubola ha firmato con Fabrizio De André brani come Don Raffae’, Fiume Sand Creek e Rimini, oltre a una lunga carriera solista nel cantautorato d’autore. Gli OF New Trolls raccolgono l’eredità dei New Trolls, band genovese tra le piu’ importanti del rock progressivo italiano, celebre per Concerto Grosso.