Massimo Bubola e gli OF New Trolls saranno insieme nel 2026 per i concerti del La Lunga Strada Tour. Le date partiranno il 23 ottobre dalla Sala Da Ponte di Bassano del Grappa e proseguiranno fino a dicembre.
Il progetto riunisce sul palco Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo, mettendo in dialogo i rispettivi repertori e le collaborazioni che, in momenti diversi, li hanno legati a Fabrizio De André.
Massimo Bubola e OF New Trolls concerti 2026: le date del tour
|Data
|Città
|Biglietti
|23 ott 2026
|Bassano del Grappa (VI)
Sala Da Ponte, data zero
|Info sul posto
|24 ott 2026
|Vigevano (PV)
Teatro Cagnoni
|Info sul posto
|2 dic 2026
|Genova
Teatro Verdi
|Info sul posto
|3 dic 2026
|Roma
Auditorium Parco della Musica
|Info sul posto
|11 dic 2026
|Bologna
Teatro Dehon
|Info sul posto
|12 dic 2026
|Legnago (VR)
Teatro Salieri
|Info sul posto
La Lunga Strada Tour e il repertorio legato a Fabrizio De André
Il La Lunga Strada Tour mette in dialogo due storie della musica italiana. Massimo Bubola, cantautore e coautore di alcune tra le canzoni piu’ note di Fabrizio De André, sale sul palco con gli OF New Trolls di Gianni Belleno e Nico Di Palo, tra i protagonisti della storia dei New Trolls.
Nei concerti trovano spazio i brani nati dalla collaborazione tra Bubola e De André, il repertorio dei New Trolls e le pagine che hanno segnato i rispettivi percorsi, in uno spettacolo che unisce cantautorato e rock progressivo.
Massimo Bubola e OF New Trolls: due percorsi nella musica italiana
Massimo Bubola ha firmato con Fabrizio De André brani come Don Raffae’, Fiume Sand Creek e Rimini, oltre a una lunga carriera solista nel cantautorato d’autore. Gli OF New Trolls raccolgono l’eredità dei New Trolls, band genovese tra le piu’ importanti del rock progressivo italiano, celebre per Concerto Grosso.