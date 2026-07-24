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Oriana Meo
Caporedattore
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Mario Venuti tra set in solo, quartetto e band: il calendario dei concerti 2026

Tour di Oriana Meo
Calendario dei concerti 2026 di Mario Venuti pubblicato sui social, con date da luglio a novembre
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Mario Venuti prosegue i concerti del 2026 con un calendario che alterna esibizioni in solo, in quartetto e con la band. Dopo la data dell’11 luglio a Montevago, il tour riparte il 24 luglio da Vibo Valentia e continuerà fino agli appuntamenti autunnali di Genova e Roma insieme a Tony Canto.

Le tappe estive attraversano festival, piazze e rassegne in Sicilia, Liguria, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. La formazione cambia a seconda del concerto, passando dal set essenziale in solo agli spettacoli in quartetto e in band.

Mario Venuti concerti 2026: tutte le date

Mario Venuti · Concerti 2026
Data Città Biglietti
21 giu 2026 Bertinoro (FC)
Bertinoro Drinkin’ Jazz Festival 2026		 Concluso
11 lug 2026 Montevago (AG)
Ruderi della Chiesa Madre		 Concluso
24 lug 2026 Vibo Valentia
Conservatorio F. Torrefranca – ex Collegio dei Gesuiti
25 lug 2026 Manfredonia (FG)
Largo Diomede – Manfredonia Festival 2026
1 ago 2026 Lavagna (GE)
The Busking Contest
4 ago 2026 Castiglione di Sicilia (CT)
Cavanera Etnea Firriato – Contrada Verzella
10 ago 2026 Trapani
Baglio Soria
11 ago 2026 Marzamemi (SR)
Villaggio Isola Blu
13 ago 2026 Diamante (CS)
Piazza Mancini
14 ago 2026 Ferrandina (MT)
Piazza Plebiscito – Majatica Jazz Festival
15 ago 2026 Morcone (BN)
Villa Comunale
22 ago 2026 Petralia Sottana (PA)
Latin Festival
28 nov 2026 Genova
La Claque
Mario Venuti e Tony Canto · Mai Come Ieri tour
29 nov 2026 Roma
Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna
Mario Venuti e Tony Canto · Mai Come Ieri tour

Il tour estivo tra solo, quartetto e band

Il concerto del 24 luglio a Vibo Valentia e quello del giorno successivo a Manfredonia saranno proposti in quartetto. Mario Venuti tornerà invece alla dimensione in solo il 1° agosto a Lavagna, il 4 agosto a Castiglione di Sicilia e l’11 agosto a Marzamemi.

Il quartetto accompagnerà anche le tappe di Trapani, Diamante, Ferrandina e Petralia Sottana. Per il concerto di Ferragosto alla Villa Comunale di Morcone è prevista invece la formazione completa.

Mario Venuti e Tony Canto insieme per il Mai Come Ieri tour

Le date del 28 novembre alla Claque di Genova e del 29 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma vedranno Mario Venuti in duo con Tony Canto.

Il Mai Come Ieri tour nasce dal rapporto artistico e personale costruito dai due musicisti in oltre quarant’anni. La formula del concerto ruota intorno a due chitarre e due voci, con un repertorio legato anche alla comune attenzione per la musica brasiliana.

Tempo e Soldi, il singolo prodotto da Tony Canto

Il calendario live accompagna anche Tempo e Soldi, singolo pubblicato il 16 gennaio 2026 da Microclima con distribuzione FUGA. Il brano è stato prodotto e arrangiato da Tony Canto.

Nel testo, Mario Venuti mette a confronto il valore definitivo del tempo con quello più relativo del denaro. Il videoclip è stato ideato e sceneggiato da Giuseppe Vizzini, autore anche delle opere visive utilizzate nel video.

Foto: Stefano Politano

All Music Italia

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