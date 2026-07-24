Mario Venuti prosegue i concerti del 2026 con un calendario che alterna esibizioni in solo, in quartetto e con la band. Dopo la data dell’11 luglio a Montevago, il tour riparte il 24 luglio da Vibo Valentia e continuerà fino agli appuntamenti autunnali di Genova e Roma insieme a Tony Canto.
Le tappe estive attraversano festival, piazze e rassegne in Sicilia, Liguria, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. La formazione cambia a seconda del concerto, passando dal set essenziale in solo agli spettacoli in quartetto e in band.
Mario Venuti concerti 2026: tutte le date
|Data
|Città
|Biglietti
|21 giu 2026
|Bertinoro (FC)
Bertinoro Drinkin’ Jazz Festival 2026
|Concluso
|11 lug 2026
|Montevago (AG)
Ruderi della Chiesa Madre
|Concluso
|24 lug 2026
|Vibo Valentia
Conservatorio F. Torrefranca – ex Collegio dei Gesuiti
|25 lug 2026
|Manfredonia (FG)
Largo Diomede – Manfredonia Festival 2026
|1 ago 2026
|Lavagna (GE)
The Busking Contest
|4 ago 2026
|Castiglione di Sicilia (CT)
Cavanera Etnea Firriato – Contrada Verzella
|10 ago 2026
|Trapani
Baglio Soria
|11 ago 2026
|Marzamemi (SR)
Villaggio Isola Blu
|13 ago 2026
|Diamante (CS)
Piazza Mancini
|14 ago 2026
|Ferrandina (MT)
Piazza Plebiscito – Majatica Jazz Festival
|15 ago 2026
|Morcone (BN)
Villa Comunale
|22 ago 2026
|Petralia Sottana (PA)
Latin Festival
|28 nov 2026
|Genova
La Claque
Mario Venuti e Tony Canto · Mai Come Ieri tour
|29 nov 2026
|Roma
Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna
Mario Venuti e Tony Canto · Mai Come Ieri tour
Il tour estivo tra solo, quartetto e band
Il concerto del 24 luglio a Vibo Valentia e quello del giorno successivo a Manfredonia saranno proposti in quartetto. Mario Venuti tornerà invece alla dimensione in solo il 1° agosto a Lavagna, il 4 agosto a Castiglione di Sicilia e l’11 agosto a Marzamemi.
Il quartetto accompagnerà anche le tappe di Trapani, Diamante, Ferrandina e Petralia Sottana. Per il concerto di Ferragosto alla Villa Comunale di Morcone è prevista invece la formazione completa.
Mario Venuti e Tony Canto insieme per il Mai Come Ieri tour
Le date del 28 novembre alla Claque di Genova e del 29 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma vedranno Mario Venuti in duo con Tony Canto.
Il Mai Come Ieri tour nasce dal rapporto artistico e personale costruito dai due musicisti in oltre quarant’anni. La formula del concerto ruota intorno a due chitarre e due voci, con un repertorio legato anche alla comune attenzione per la musica brasiliana.
Tempo e Soldi, il singolo prodotto da Tony Canto
Il calendario live accompagna anche Tempo e Soldi, singolo pubblicato il 16 gennaio 2026 da Microclima con distribuzione FUGA. Il brano è stato prodotto e arrangiato da Tony Canto.
Nel testo, Mario Venuti mette a confronto il valore definitivo del tempo con quello più relativo del denaro. Il videoclip è stato ideato e sceneggiato da Giuseppe Vizzini, autore anche delle opere visive utilizzate nel video.
Foto: Stefano Politano