21 Settembre 2025
di
Alessandro Genovese
News
Tour
21 Settembre 2025

Mario Biondi festeggia i 20 anni di This Is What You Are con il nuovo tour 2026

Il tour teatrale proseguirà con concerti fino in estate

Mario Biondi date tour 2026
Vent’anni fa Mario Biondi ha conquistato il grande pubblico all’estero e in Italia con il singolo This Is What You Are, diventando uno dei suoi brani più iconici.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata su tutte le piattaforme digitali una nuova versione del brano This Is What You Are (20Th Anniversary) (etichetta Beyond/ distribuzione The Orchard). Il brano è risuonato da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale. Dennis Chambers (batteria), John Patitucci (basso), Antonio Faraò (pianoforte), Till Brönner (tromba), Chase Baird (sassofono) e da due suoi storici musicisti Massimo Greco (tastiere aggiunte) e Marco Fadda (percussioni).

mario biondi – 20 anni di This Is What You Are

Il brano nasce nel gennaio 2004, uscito con lo pseudonimo Wes-a-Bee come parte del progetto destinato a lanciare Mario Biondi sul mercato giapponese.

Il singolo arriva al celebre DJ britannico Norman Jay, che fece circolare il brano nelle playlist di BBC 1 e BBC 6. Il brano entra e rimane in alta rotazione e nelle classifiche per molto tempo e viene scelto dallo stesso Norman Jay per essere inserito nella compilation Good Time 5.

Il 2005 consacra il successo di Mario Biondi in UK ed inizia ad avvicinarsi all’Italia grazie al contributo di Radio Monte Carlo che scelse il brano come base dello spot ufficiale della radio. Nel gennaio 2006 Biondi incide una nuova versione del brano con la storica formazione degli High Five Quintet.

La registrazione sarà inclusa nell’album Handful of Soul pubblicato nell’ottobre 2006, che consacra il successo internazionale del brano, dell’album e della carriera di Mario Biondi.

Mario Biondi cover This Is What You Are

Il progetto Crooning Undercover colleziona oltre 120 concerti in 25 paesi nel mondo oltre all’Italia. Nel 2025 Mario Biondi ha raggiunto, inoltre, il numero record di 50 paesi in cui si è esibito da inizio carriera.

Inoltre è stato pubblicato in versione CD e LP Crooning Special Night – 14 settembre 2024 – Teatro Antico di Taormina (etichetta Beyond/ distribuzione Sony Music Italy) il concerto evento nel ricordo indelebile di una serata magica.

All Music Italia

Cerca su A.M.I.