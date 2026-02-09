Luciano Ligabue chiude “La notte di Certe notti”: 14 date nei palasport italiani

Luciano Ligabue allarga il tour 2026 con il gran finale de “La notte di Certe notti” che arriva anche nei palasport italiani

Dopo un 2025 segnato da grandi eventi simbolici e da un ritorno costante al centro del racconto live italiano, Ligabue annuncia il gran finale de La notte di Certe notti. Da settembre il progetto approderà nei principali palasport italiani con 14 appuntamenti unici, senza repliche, pensati per chiudere definitivamente il capitolo celebrativo legato a uno dei momenti più iconici della sua carriera.

Un percorso che arriva dopo i grandi eventi dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, l’inaugurazione della nuova Arena Milano prevista a maggio e i quattro attesissimi concerti negli stadi in programma a giugno.

Un finale senza repliche: 14 città, 14 notti irripetibili

Il tour partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, che segnerà anche l’ultima data live di Ligabue per il 2026. La scelta è chiara: niente raddoppi, nessuna replica. Ogni data sarà un evento a sé, costruito per restare unico.

Un’idea coerente con lo spirito di Certe notti, canzone e album che nel 1995 hanno segnato una svolta nel percorso del Liga, e con le celebrazioni che abbracciano anche il ventennale del primo Campovolo.

Prima gli stadi, poi l’Europa e infine i palasport

Prima del gran finale autunnale, l’estate di Ligabue passerà dagli stadi italiani. Si parte il 5 giugno da Bibione con la data zero, per poi toccare Roma, Torino e Milano, con San Siro già sold out.

A maggio, invece, il cantautore porterà Certe notti in Europa nei principali club e teatri del continente, partendo da Barcellona e attraversando città come Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles e Zurigo.

Da segnalare anche l’appuntamento del 6 maggio a Milano, quando Ligabue sarà protagonista de La Prima Notte – Music Opening Ceremony, lo show che inaugurerà ufficialmente la nuova Arena Milano nel quartiere Santa Giulia.

ligabue Il calendario completo del tour 2026

CERTE NOTTI IN EUROPA

1 maggio – Barcellona – Razzmatazz (sold out)

2 maggio – Madrid – Sala Riviera (sold out)

8 maggio – Parigi – Olympia

9 maggio – Londra – O2 Shepherd’s Bush (sold out)

11 maggio – Utrecht – TivoliVredenburg

12 maggio – Bruxelles – Cirque Royal

14 maggio – Lussemburgo – Rockhal

16 maggio – Zurigo – The Hall

STADI ITALIANI

5 giugno – Bibione – Stadio Comunale (data zero)

12 giugno – Roma – Stadio Olimpico

17 giugno – Torino – Allianz Stadium

20 giugno – Milano – Stadio San Siro (sold out)

PALASPORT E ARENA DI VERONA

22 settembre – Verona – Arena di Verona

25 settembre – Padova – Kioene Arena

27 settembre – Bergamo – ChorusLife Arena

29 settembre – Genova – Pala Teknoship

1 ottobre – Livorno – Modigliani Forum

3 ottobre – Pesaro – Vitrifrigo Arena

6 ottobre – Firenze – Nelson Mandela Forum

8 ottobre – Mantova – PalaUnical

10 ottobre – Bologna – Unipol Arena

14 ottobre – Messina – Pala Rescifina

16 ottobre – Eboli – PalaSele

18 ottobre – Bari – Palaflorio

20 ottobre – Ancona – Pala Prometeo

24 ottobre – Milano – Arena Milano

Biglietti

I biglietti per le date nei palasport italiani e all’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Per gli iscritti al BarMario, la prevendita partirà dalle ore 11.00 di martedì 10 febbraio.







Tour prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto.