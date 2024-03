“Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”, annunciato un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, Luciano Ligabue torna ad esibirsi nei teatri più belli d’Italia in occasione del nuovo tour “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi“, che chiuderà ufficialmente il capitolo live dell’album “Dedicato a Noi“, che ha visto il cantautore protagonista di oltre 30 concerti nei club, negli stadi, nei palasport e all’Arena di Verona.

Nello specifico, si tratterà di 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio, dove si terrà una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile, ripercorrendo insieme il passato, il presente e il futuro di quei “sogni di rock’n’roll” che da sempre accompagnano Ligabue.

“LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI”: le date

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Zoo Aperto, che vedrà Luciano Ligabue accompagnato da: Federico Poggipollini alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito dell’artista, che – dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “Dedicato a Noi” – sarà per la prima volta il tour con il padre.

1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

2 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

5 ottobre 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli

7 ottobre 2024 – NAPOLI – Teatro San Carlo

9 ottobre 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi

10 ottobre 2024 – LIVORNO – Teatro Goldoni

12 ottobre 2024 – ROMA – Teatro dell’Opera

14 ottobre 2024 – FERRARA – Teatro Comunale

16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

18 ottobre 2024 – AVELLINO – Teatro Gesualdo

20 ottobre 2024 – PALERMO – Teatro Politeama

21 ottobre 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan

23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea

24 ottobre 2024 – CATANZARO – Teatro Politeama

28 ottobre 2024 – VERONA – Teatro Filarmonico

30 ottobre 2024 – BRESCIA – Teatro Grande

31 ottobre 2024 – BOLOGNA – Europauditorium

3 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale

4 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale

6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli

7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio

9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac

11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio

12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia

14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston

16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice

18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale

19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico

23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti

27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo, mentre gli iscritti al Bar Mario potranno acquistarli in presale a partire dalle ore 12.00 di giovedì 14 marzo.

I biglietti per la data zero del 2 ottobre a Correggio saranno invece in vendita, esclusivamente presso la Biglietteria del Teatro Asioli a Correggio, a partire da sabato 16 marzo nelle seguenti fasce orarie: sabato dalle 10.30 alle 12.30, lunedì dalle 18.00 alle 19.00, martedì dalle 18.00 alle 19.00, mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 e venerdì dalle 18.00 alle 19.00.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario

