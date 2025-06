Dopo aver conquistato il Circo Massimo, Liberato approda allo Stadio Maradona di Napoli

Dopo quasi due anni dall’iconica serie di live in Piazza del Plebiscito a Napoli, ieri sera – sabato 31 maggio – Liberato ha scelto il Circo Massimo come prima e unica data italiana del suo nuovo tour, che lo vedrà esibirsi il 19 settembre a Londra, il 21 settembre a Parigi e il 23 settembre a Barcellona, prima del ritorno a casa, nella sua Napoli, dove il 5 giugno 2026 calcherà per la prima volta il palco dello Stadio Maradona.

E se a Roma, ieri sera, era presenti 50 mila fan, a Napoli ci si aspetta un sold-out, che potrebbe arrivare già domani, lunedì 2 giugno, con l’apertura – alle ore 9.50 – delle vendite.

LIBERATO CONQUISTA IL CIRCO MASSIMO E APPRODA ALLO STADIO MARADONA

Ieri sera l’artista partenopeo, di cui non è ancora stata svelata l’identità, ha portato sul palco – oltre a brani storici come Nove Maggio, Tu me faje ascì pazz’ o Tu t’e scurdat’ ‘e me – i brani contenuti nel suo terzo album di inediti, Liberato III, uscito lo scorso 31 dicembre 2024 in digitale e disponibile dal 9 maggio 2025 anche in formato fisico, all’interno del quale troviamo i successi Lucia (Stay with me) (parte della colonna sonora del film Il segreto di Liberato), Essa, Viennarì, O’Diario e Turnà, il cui videoclip farà molto parlare di sé per essere il primo in Italia realizzato con Sora, l’intelligenza artificiale video di ChatGPT.

