Lazza è il più grande, ma non siete pronti per questa conversazione: la recensione del live a San Siro

Lazza live a San Siro 2025, la recensione del concerto.

Ci sono rapper, e poi c’è Lazza. Non ce ne vogliano i vari Fabri Fibra, Marracash, Shiva, Tony Effe, che pure questa estate hanno avuto la loro chance di esibirsi dal vivo in location di tutto rispetto. Ma nulla può essere minimamente essere paragonato allo show a cui noi di All Music Italia abbiamo assistito pochissime ore fa, lo scorso 9 luglio, allo stadio San Siro, nella “sua” Milano.

Lazza ha fatto tremare San Siro, ma stavolta non è un’iperbole

Raramente, in tribuna stampa, ci è capitato di sentire gli spalti vibrare, ma tant’è. Jacopo Lazzarini, questo il nome dell’artista all’anagrafe, è stato in grado di fare le scarpe ai suoi colleghi con un mix insostituibile di un repertorio e una penna eccezionali (“100 messaggi“, quasi in chiusura, è uno dei pezzi italiani migliori degli ultimi 10 anni), effetti pirotecnici degni di uno show internazionale e un fandom a dir poco affezionato. Avete presente il coro che parte alla fine della colonna sonora della Champions League? Ecco, perfetto, immaginatelo replicato per tre (!) ore di spettacolo. Brividi, quelli veri.

Uno spettacolo unico nel suo genere

La produzione è stata un prodigio visivo e sonoro progettata dallo Studio Blearred, che si è occupato di scenografie, luci e design. Lo spettacolo, articolato in capitoli, ciascuno con un’identità unica, ha esplorato le diverse sfaccettature dell’arte di Lazza. Il primo blocco, con la band dal vivo (Claudio Guarcello alle tastiere, Luca Marchi al basso, Giovanni Cilio alla batteria, Eugenio Cattini alla chitarra), ha aperto lo show con un’energia travolgente.

Un intermezzo al pianoforte con il Maestro Zielinski ha poi offerto al pubblico meneghino un momento di intimità profonda, mentre un DJ set guidato da Drillionaire e Low Kidd ha trasformato San Siro in un club pulsante, con la première del video di “Amici come prima”, un omaggio al collettivo 333 Mob. I momenti orchestrali, con i 12 musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretti dal Maestro Enzo Campagnoli, hanno regalato brividi, intrecciando una dimensione cinematografica al suono di Lazza. La voce inconfondibile di Germano Lanzoni del Milanese Imbruttito ha guidato il pubblico attraverso questi passaggi, culminando nell’immancabile coro collettivo di “OK ZZALA”.

Quasi un capolavoro

Difficile, se non impossibile, trovare ad un live un parterre de rois di rap italiano di questo livello, senza contare che per i presenti nomi come Marracash, Sfera Abbasta, Anna Pepe, Salmo, Kid Yugi, Capo Plaza o Tedua sono usciti a sorpresa. Ad ogni ospite un boato, com’è giusto che fosse, anche se questa abitudine da parte degli artisti italiani sta forse diventando fin troppo inflazionata.

Cosa si può dire, per il resto, di un live che ha mescolato con questo livello di qualità rap, trap, pop (e qui entra in scena Laura Pausini, presente per cantare “Zeri in più”) e persino un pizzico di rock e di musica classica? Non molto altro, ovviamente, se non che ad oggi (e non si offenda lo straordinario Marra!) Lazza resta probabilmente il più grande artista urban della sua generazione. Genio e sregolatezza, ad un passo dalla perfezione.

Scaletta Lazza San Siro 7 luglio 2025

Ouverture 3 Abitudine Molotov Zonda Re mida Casanova feat Artie Certe cose Mob feat Salmo & Nitro Mezze verità feat Kid Yugi Portocervo Panico Verdi nei viola Ouverfour Senza rumore Buio davanti Catrame feat Tedua J 24h BBE feat Anna No insta feat Jake la furia – Emis killa Gigolò feat Capo Plaza Honey feat Tonyeffe & Capo Plaza Superman Lario feat Fibra Piove feat Sfera G63 feat Sfera & Shiva DDA Zeri in più feat Laura Pausini Hot Ghetto superstar feat Ghali Alibi Fentanyl Gucci skimask Nessuno feat Geolier Chiagne feat Geolier Cenere Canzone d’odio Uscito di galera -3 feat Marra Morto mai 100 Messaggi Dolcevita Ferrari

Credits immagine di copertina: Francesco Prandoni