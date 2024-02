Laura Pausini annuncia nuove date live in inverno. Salzano: “Questo tour ha registrato più 25% rispetto alle passate tournée mondiali”

Laura Pausini tour 2024.

La cantante, attualmente impegnata con le date americane del tour, il decimo tour mondiale della sua carriera, annuncia nuovi appuntamenti live in Europa e Italia per il prossimo inverno.

I live fanno seguito alla pubblicazione di “Anime parallele“, ultimo disco di inediti di Laura Pausini.

Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa ed essersi spostata in America iniziando questa leg del tour con una trionfale data sold out in Cile (e il riconoscimento consegnatelo per i quasi 300 milioni di stream raggiunti nella nazione) Laura ha annunciato nuove date che prolungheranno il suo WORLD TOUR 2023/2024 fino alla fine del prossimo inverno.

L’annuncio era stato anticipato dall’artista sui social nel giorno di San Valentino, ora arrivano le date insieme ai primi risultati di quanto fatto sinora ovvero una leg italiana da 170.000 spettatori e diversi sold out in tutta Europa.

La leg invernale del tour partirà da una leg di grande prestigio, l’O2 Shepherd’s Bush di Londra, per poi spostarsi a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.

Queste le parole di Laura Pausini:

“Non mi fermo perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni. L’abbraccio che sto ricevendo in ogni città che mi ha regalato affetto è quello che mi porto dietro tappa dopo tappa, e non so spiegare quanto mi faccia sentire amata.

Ho promesso di continuare a cantare per restituire tutto ciò che il pubblico mi regala, e perché in nessun posto al mondo si scatena ciò che accade sul palcoscenico da quando parte il countdown dell’inizio a quando scendo l’ultimo gradino dopo il finale.

Non smetto di emozionarmi perché gli anni passano, ma l’amore no. Ecco perché ho scelto San Valentino per regalare a me stessa e ai miei fan un altro capitolo di questo tour incredibile che ricorderò per sempre”.

Anche Ferdinando Salzano, produttore e organizzatore del tour con Friends & Partners, ha voluto commentare questa grande avventura live…

“È meraviglioso e incredibile come il percorso live di Laura cresca anno dopo anno. Quest’ultimo tour ha registrato un aumento del 25% rispetto alle passate tournée mondiali, che avevano già raggiunto numeri di grandissimo rilievo. È un dato molto importante per la nostra musica, il nostro Paese, le donne musiciste. Laura è l’unica artista italiana ad aver conquistato l’Italia e il mondo nei suoi 30 anni di carriera con un successo tutt’ora inarrestabile, ed è per noi un onore poter continuare insieme a lei i festeggiamenti di questo tour celebrativo fino alla fine del 2024”.

DATE E BIGLIETTI

I biglietti saranno in vendita in anteprima per il Fanclub dalle 11 di mercoledì 28 febbraio 2024 e per il resto del pubblico dalle 11 di venerdì 1 marzo 2024 ad eccezione della data di Londra che segue queste modalità di acquisto:

Fanclub Presale dalle 11:00 (10:00 Local Time) di mercoledì 6 marzo 2024

General Sale dalle 11:00 (10:00 Local Time) di venerdì 8 marzo 2024

Qui a seguire le date del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2024 organizzato e prodotto da Friends&Partners.

4 NOVEMBRE 2024 – LONDRA @ O2 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

13 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

15 NOVEMBRE 2024 – BARI @ PALAFLORIO

18 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 NOVEMBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

23 NOVEMBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

27 NOVEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

30 NOVEMBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

3 DICEMBRE 2024 – MARSIGLIA (FRANCIA) @ LE DOME

5 DICEMBRE 2024 – MALAGA (SPAGNA) @ PALACIO DEPORTES MARTIN CARPENA

7 DICEMBRE 2024 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

9 DICEMBRE 2024 – GINEVRA (SVIZZERA) @ ARENA GENF

11 DICEMBRE 2024 – BASILEA (SVIZZERA) @ ST JAKOBS HALLE

12 DICEMBRE 2024 – MONACO (GERMANIA) @ OLYMPIAHALLE

16 DICEMBRE 2024 – SOFIA (BULGARIA) @ ARENA ARMEEC

18 DICEMBRE 2024 – BELGRADO (SERBIA) @ STARK ARENA

20 DICEMBRE 2024 – LUBIANA (SLOVENIA) @ ARENA STOZICE

28 DICEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA