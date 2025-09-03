3 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Tour
3 Settembre 2025

Il Mago Del Gelato si prepara per l’autunno e annuncia il Club Tour 2025

L'annuncio arriva dopo la pubblicazione, lo scorso marzo, dell'album d'esordio "Chi è Nicola Felpieri?"

di Lorenza Ferraro
Il Mago Del Gelato Club Tour 2025
Il Mago Del Gelato: info, date e biglietti del Club Tour 2025!

Dopo aver calcato i palchi dei principali festival estivi (dal MI AMI a La Prima Estate, passando per il Locus Festival e il Mengo Fest) con il suo L’Anguria Tour, su cui il 12 settembre – al Poplar Festival di Trento – calerà definitivamente il sipario, Il Mago Del Gelato si prepara a scaldare la stagione autunnale con il Club Tour 2025, organizzato da All Things Live.

IL MAGO DEL GELATO, CLUB TOUR 2025: DATE E BIGLIETTI

Quelli de Il Mago Del Gelato non sono semplici concerti, ma esperienze totalizzanti e incontenibili.

Suonare dal vivo è infatti una parte imprescindibile dell’identità della band: una dimensione incandescente e magica, che dà vita a uno scambio continuo di energie tra chi è sopra e chi è sotto il palco.

I suoi live si trasformano così in un vero e proprio rito collettivo e festoso in cui incontrarsi, conoscersi e scatenarsi.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Club Tour 2025 (al seguente link le prevendite):

  • 29 Ottobre – Milano, Santeria Toscana 31
  • 6 Novembre – Napoli, Duel Club
  • 7 Novembre – Molfetta (BA), Eremo Club
  • 8 Novembre – Lecce, Officine Cantelmo
  • 21 Novembre – Torino, Hiroshima Mon Amour
  • 22 Novembre – Genova, Teatro Verdi
  • 4 Dicembre – Roma, Largo Venue
  • 6 Dicembre – Pordenone, Capitol
  • 12 Dicembre – Bologna, TPO

IL MAGO DEL GELATO, “CHI è NICOLA FELPIERI?”

Uscito lo scorso marzo per Dischi Numero Uno, Chi è Nicola Felpieri? è il primo album de Il Mago Del Gelato: un mix letale di afrobeat, funk e jazz dall’anima cosmopolita e contaminata, in cui si alternano, in modo del tutto naturale, momenti energici e atmosfere introspettive e/o sensuali.

Ma, per l’appunto, chi è Nicola Felpieri? Si tratta dell’inconsapevole ed enigmatico protagonista di un racconto musicale articolato in dieci tracce, impreziosite dalle collaborazioni con Venerus, Le Feste Antonacci e Mélanie Chedeville.

Foto di copertina a cura di Vasta Film

