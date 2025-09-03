Il Mago Del Gelato si prepara per l’autunno e annuncia il Club Tour 2025

Il Mago Del Gelato: info, date e biglietti del Club Tour 2025!

Dopo aver calcato i palchi dei principali festival estivi (dal MI AMI a La Prima Estate, passando per il Locus Festival e il Mengo Fest) con il suo L’Anguria Tour, su cui il 12 settembre – al Poplar Festival di Trento – calerà definitivamente il sipario, Il Mago Del Gelato si prepara a scaldare la stagione autunnale con il Club Tour 2025, organizzato da All Things Live.

IL MAGO DEL GELATO, CLUB TOUR 2025: DATE E BIGLIETTI

Quelli de Il Mago Del Gelato non sono semplici concerti, ma esperienze totalizzanti e incontenibili.

Suonare dal vivo è infatti una parte imprescindibile dell’identità della band: una dimensione incandescente e magica, che dà vita a uno scambio continuo di energie tra chi è sopra e chi è sotto il palco.

I suoi live si trasformano così in un vero e proprio rito collettivo e festoso in cui incontrarsi, conoscersi e scatenarsi.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Club Tour 2025 (al seguente link le prevendite):

29 Ottobre – Milano , Santeria Toscana 31

, Santeria Toscana 31 6 Novembre – Napoli , Duel Club

, Duel Club 7 Novembre – Molfetta (BA) , Eremo Club

, Eremo Club 8 Novembre – Lecce , Officine Cantelmo

, Officine Cantelmo 21 Novembre – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 22 Novembre – Genova , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 4 Dicembre – Roma , Largo Venue

, Largo Venue 6 Dicembre – Pordenone , Capitol

, Capitol 12 Dicembre – Bologna, TPO

IL MAGO DEL GELATO, “CHI è NICOLA FELPIERI?”

Uscito lo scorso marzo per Dischi Numero Uno, Chi è Nicola Felpieri? è il primo album de Il Mago Del Gelato: un mix letale di afrobeat, funk e jazz dall’anima cosmopolita e contaminata, in cui si alternano, in modo del tutto naturale, momenti energici e atmosfere introspettive e/o sensuali.

Ma, per l’appunto, chi è Nicola Felpieri? Si tratta dell’inconsapevole ed enigmatico protagonista di un racconto musicale articolato in dieci tracce, impreziosite dalle collaborazioni con Venerus, Le Feste Antonacci e Mélanie Chedeville.

Foto di copertina a cura di Vasta Film