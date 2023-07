Gianluca Grignani Live 2023, il rocker torna sui palchi di tutta Italia dopo il successo di Sanremo

Gianluca Grignani Live 2023, ecco il calendario completo.

Gianluca Grignani, reduce dal successo del Festival Di Sanremo con il suo singolo dedicato al padre, Quando Ti Manca Il Fiato, torna a infiammare i palchi di tutta Italia tra luglio e agosto.

Sarà un tour dal sapore marcatamente rock, come in perfetto stile di Gianluca Grignani, nel quale non mancheranno i suoi grandi successi.

Destinazione Paradiso, La Mia Storia Tra Le Dita, Falco a Metà, L’Aiuola e molti altri brani saranno cantati da nord a sud in un tour che promette di regalare momenti indimenticabili.

La prima data sarà a Bologna il 9 luglio e, tra le novità di questo Live 2023, ci sono il ritorno in Sicilia e in Puglia a diversi anni di stanza dagli ultimi live in queste regioni.

Di seguito il calendario completo:

9/07 – Bologna, Bonsai Garden

21/07 – Sant’Onofrio (TE), Piazza Madonna Delle Vittorie

25/07 – Treviso, Suoni di Marca

4/08 – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

7/08 – Marina di Ginosa (TA), Elephant Park

31/08 – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

Il tour è una produzione Falco a metà Srl e Barley Arts.