FreshMula porterà per la prima volta dal vivo il suo immaginario rap, soul e jazz con il WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR, tournée estiva 2026 prodotta e organizzata da Trident Music.
Il tour conta nove date tra festival italiani ed europei, dopo l’anteprima del 22 maggio al Mi Ami Festival di Segrate. I concerti partiranno l’11 luglio dal Let’s Festival di Castelnuovo di Sotto e proseguiranno fino a settembre.
Per FreshMula è un passaggio live importante: il rapper arriva sul palco dopo il singolo Sotto controllo e dopo la performance per COLORSxSTUDIOS, format internazionale che prima di lui aveva scelto, tra gli italiani, Nitro, Yendry e Generic Animal.
FreshMula concerti 2026: le date del WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR
|Data
|Location
|Città
|Venerdì 22 maggio 2026
|Mi Ami Festival
|Segrate (MI)
|Sabato 11 luglio 2026
|Let’s Festival
|Castelnuovo di Sotto (PI)
|Giovedì 16 luglio 2026
|Montreux Jazz Festival
|Montreux, Svizzera
|Giovedì 23 luglio 2026
|Sogliano Sonica
|Sogliano al Rubicone (FC)
|Venerdì 24 luglio 2026
|Entroterraneo Festival
|Pontinvrea (SV)
|Sabato 1 agosto 2026
|Light Blue Festival
|Realmonte (AG)
|Mercoledì 12 agosto 2026
|Jova Summer Party
|Montesilvano (PE)
|Giovedì 27 agosto 2026
|Jazz:Re:Found
|Cella Monte (AL)
|Data tbc
|Poplar
|Trento
Il nuovo tour di FreshMula
Il WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR nasce dentro una fase in cui FreshMula sta spostando il suo rap verso una forma più visiva e live-oriented.
Nei concerti porterà un suono che intreccia rap, soul train e jazz, con un impianto estetico legato alla Black culture e alla dimensione collettiva del suo progetto.
FreshMula, da Sotto controllo a COLORSxSTUDIOS
Il tour arriva dopo l’uscita di Sotto controllo, singolo pubblicato il 22 maggio per Numero Uno / Sony Music Italy.
Il brano, scritto da FreshMula e co-scritto e prodotto da Zef e Odemosci, apre una nuova fase discografica per l’artista. Il testo guarda al presente con un taglio politico e generazionale: controllo, potere, disuguaglianze e pensiero critico sono i punti centrali.
Il videoclip, diretto dallo stesso FreshMula con Marieme Soumare e Filippo Borgo, traduce il brano in immagini con riferimenti agli anni Trenta, alla Black culture e ai simboli del Black Power.
Il percorso rap di FreshMula
FreshMula, nome d’arte di Omar Gueye, lavora su un’identità che tiene insieme rap, soul, gospel e riferimenti culturali afrodiscendenti.
Nel suo percorso ha collaborato con Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e II Ghost. Dopo l’EP KID, uscito nel 2022, nel 2025 ha pubblicato Diario di bordo.
La partecipazione a COLORSxSTUDIOS, con la performance di Samuel L Jackson / We Have A Dream, ha dato al suo lavoro una vetrina internazionale dentro un format seguito anche dalla scena rap e urban globale.
Biglietti e prevendite per il tour di FreshMula
I biglietti per il WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR sono disponibili online. Tutte le informazioni aggiornate sulle date e sulle prevendite sono pubblicate anche sul sito ufficiale di Trident Music.
Foto: Flavio Cancedda
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