FreshMula porterà per la prima volta dal vivo il suo immaginario rap, soul e jazz con il WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR, tournée estiva 2026 prodotta e organizzata da Trident Music.

Il tour conta nove date tra festival italiani ed europei, dopo l’anteprima del 22 maggio al Mi Ami Festival di Segrate. I concerti partiranno l’11 luglio dal Let’s Festival di Castelnuovo di Sotto e proseguiranno fino a settembre.

Per FreshMula è un passaggio live importante: il rapper arriva sul palco dopo il singolo Sotto controllo e dopo la performance per COLORSxSTUDIOS, format internazionale che prima di lui aveva scelto, tra gli italiani, Nitro, Yendry e Generic Animal.

FreshMula concerti 2026: le date del WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR

Data Location Città Venerdì 22 maggio 2026 Mi Ami Festival Segrate (MI) Sabato 11 luglio 2026 Let’s Festival Castelnuovo di Sotto (PI) Giovedì 16 luglio 2026 Montreux Jazz Festival Montreux, Svizzera Giovedì 23 luglio 2026 Sogliano Sonica Sogliano al Rubicone (FC) Venerdì 24 luglio 2026 Entroterraneo Festival Pontinvrea (SV) Sabato 1 agosto 2026 Light Blue Festival Realmonte (AG) Mercoledì 12 agosto 2026 Jova Summer Party Montesilvano (PE) Giovedì 27 agosto 2026 Jazz:Re:Found Cella Monte (AL) Data tbc Poplar Trento

Il nuovo tour di FreshMula

Il WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR nasce dentro una fase in cui FreshMula sta spostando il suo rap verso una forma più visiva e live-oriented.

Nei concerti porterà un suono che intreccia rap, soul train e jazz, con un impianto estetico legato alla Black culture e alla dimensione collettiva del suo progetto.

FreshMula, da Sotto controllo a COLORSxSTUDIOS

Il tour arriva dopo l’uscita di Sotto controllo, singolo pubblicato il 22 maggio per Numero Uno / Sony Music Italy.

Il brano, scritto da FreshMula e co-scritto e prodotto da Zef e Odemosci, apre una nuova fase discografica per l’artista. Il testo guarda al presente con un taglio politico e generazionale: controllo, potere, disuguaglianze e pensiero critico sono i punti centrali.

Il videoclip, diretto dallo stesso FreshMula con Marieme Soumare e Filippo Borgo, traduce il brano in immagini con riferimenti agli anni Trenta, alla Black culture e ai simboli del Black Power.

Il percorso rap di FreshMula

FreshMula, nome d’arte di Omar Gueye, lavora su un’identità che tiene insieme rap, soul, gospel e riferimenti culturali afrodiscendenti.

Nel suo percorso ha collaborato con Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e II Ghost. Dopo l’EP KID, uscito nel 2022, nel 2025 ha pubblicato Diario di bordo.

La partecipazione a COLORSxSTUDIOS, con la performance di Samuel L Jackson / We Have A Dream, ha dato al suo lavoro una vetrina internazionale dentro un format seguito anche dalla scena rap e urban globale.

Biglietti e prevendite per il tour di FreshMula

I biglietti per il WE HAVE A DREAM SUMMER TOUR sono disponibili online. Tutte le informazioni aggiornate sulle date e sulle prevendite sono pubblicate anche sul sito ufficiale di Trident Music.

Foto: Flavio Cancedda

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