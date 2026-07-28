Flora Canto porta in teatro Me la canto e me la sogno… ancora!, il nuovo show musicale annunciato per l’autunno 2026. Nove date nei teatri italiani, dal 3 ottobre al 27 novembre, da Salerno a Palermo, con una doppia serata a Ostia. Lo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti e Maximo Event.
Flora Canto concerti 2026: le date del tour nei teatri
Il calendario completo delle nove date annunciate, con lo stato della disponibilità serata per serata.
|Data
|Città
|Biglietti
|3 ott 2026
|Salerno
Teatro delle Arti
|Biglietti
dal 29 lug, ore 13
|11 ott 2026
|Barletta
Teatro Curci
|Biglietti
dal 29 lug, ore 13
|18 ott 2026
|Servigliano (FM)
Teatro Ideale
|Biglietti
dal 29 lug, ore 13
|28 ott 2026
|Seriate (BG)
Cineteatro Gavazzeni
|Biglietti
dal 29 lug, ore 13
|12 nov 2026
|Alessandria
Teatro Alessandrino
|Biglietti
dal 29 lug, ore 13
|14 nov 2026
|Ostia (RM)
Teatro Domma
|Dal 29 lug, ore 13
|15 nov 2026
|Ostia (RM)
Teatro Domma
|Dal 29 lug, ore 13
|21 nov 2026
|Fiuggi (FR)
Teatro Comunale
|Dal 29 lug, ore 13
|27 nov 2026
|Palermo
Teatro Sant’Eugenio
|Biglietti
dal 29 lug, ore 13
Il nuovo show di Flora Canto
Me la canto e me la sogno… ancora! è il ritorno in scena di un formato che Flora Canto aveva già portato in teatro e che ora si allarga ai principali palcoscenici italiani. Lo spettacolo tiene insieme monologhi, gag, personaggi e canzoni, con l’impianto della rivista musicale italiana applicato a materiali di oggi.
Il punto di partenza non è un repertorio, ma la quotidianità dell’artista e i trend social del momento: attrice, cantante e showgirl, ma anche madre e moglie alle prese con i cambiamenti di questi anni. È da lì che nasce il tono ironico dello show.
Chi è Flora Canto
Flora Canto è attrice, cantante e showgirl, con un percorso che passa dalla televisione al teatro. Me la canto e me la sogno è il progetto con cui ha portato in scena la propria versatilità, e questa nuova edizione ne è la prosecuzione.
Biglietti e prevendite
La vendita online apre mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 13. Nei punti vendita autorizzati i biglietti saranno disponibili da lunedì 3 agosto alle ore 11. I biglietti di ogni data sono raggiungibili dalla tabella qui sopra.
L’organizzazione raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, e declina ogni responsabilità per i biglietti comprati fuori dai circuiti autorizzati.