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Flora Canto torna in teatro con Me la canto e me la sogno: nove date dai social al palcoscenico

Dal 3 ottobre al 27 novembre 2026, con doppia data a Ostia. Prodotto da Vivo Concerti e Maximo Event.

Tour di All Music Italia
Flora Canto sul palco con microfono ad archetto durante lo show musicale Me la canto e me la sogno
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Flora Canto porta in teatro Me la canto e me la sogno… ancora!, il nuovo show musicale annunciato per l’autunno 2026. Nove date nei teatri italiani, dal 3 ottobre al 27 novembre, da Salerno a Palermo, con una doppia serata a Ostia. Lo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti e Maximo Event.

Flora Canto concerti 2026: le date del tour nei teatri

Il calendario completo delle nove date annunciate, con lo stato della disponibilità serata per serata.

Flora Canto · Me la canto e me la sogno… ancora! 2026
Data Città Biglietti
3 ott 2026 Salerno
Teatro delle Arti		 Biglietti
dal 29 lug, ore 13
11 ott 2026 Barletta
Teatro Curci		 Biglietti
dal 29 lug, ore 13
18 ott 2026 Servigliano (FM)
Teatro Ideale		 Biglietti
dal 29 lug, ore 13
28 ott 2026 Seriate (BG)
Cineteatro Gavazzeni		 Biglietti
dal 29 lug, ore 13
12 nov 2026 Alessandria
Teatro Alessandrino		 Biglietti
dal 29 lug, ore 13
14 nov 2026 Ostia (RM)
Teatro Domma		 Dal 29 lug, ore 13
15 nov 2026 Ostia (RM)
Teatro Domma		 Dal 29 lug, ore 13
21 nov 2026 Fiuggi (FR)
Teatro Comunale		 Dal 29 lug, ore 13
27 nov 2026 Palermo
Teatro Sant’Eugenio		 Biglietti
dal 29 lug, ore 13
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite alcuni di questi link, senza variazioni di prezzo.

Il nuovo show di Flora Canto

Me la canto e me la sogno… ancora! è il ritorno in scena di un formato che Flora Canto aveva già portato in teatro e che ora si allarga ai principali palcoscenici italiani. Lo spettacolo tiene insieme monologhi, gag, personaggi e canzoni, con l’impianto della rivista musicale italiana applicato a materiali di oggi.

Il punto di partenza non è un repertorio, ma la quotidianità dell’artista e i trend social del momento: attrice, cantante e showgirl, ma anche madre e moglie alle prese con i cambiamenti di questi anni. È da lì che nasce il tono ironico dello show.

Chi è Flora Canto

Flora Canto è attrice, cantante e showgirl, con un percorso che passa dalla televisione al teatro. Me la canto e me la sogno è il progetto con cui ha portato in scena la propria versatilità, e questa nuova edizione ne è la prosecuzione.

Biglietti e prevendite

La vendita online apre mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 13. Nei punti vendita autorizzati i biglietti saranno disponibili da lunedì 3 agosto alle ore 11. I biglietti di ogni data sono raggiungibili dalla tabella qui sopra.

L’organizzazione raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, e declina ogni responsabilità per i biglietti comprati fuori dai circuiti autorizzati.

All Music Italia

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