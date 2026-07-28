Flora Canto porta in teatro Me la canto e me la sogno… ancora!, il nuovo show musicale annunciato per l’autunno 2026. Nove date nei teatri italiani, dal 3 ottobre al 27 novembre, da Salerno a Palermo, con una doppia serata a Ostia. Lo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti e Maximo Event.

Flora Canto concerti 2026: le date del tour nei teatri

Il calendario completo delle nove date annunciate, con lo stato della disponibilità serata per serata.

Flora Canto · Me la canto e me la sogno… ancora! 2026 Data Città Biglietti 3 ott 2026 Salerno

Teatro delle Arti Biglietti

dal 29 lug, ore 13 11 ott 2026 Barletta

Teatro Curci Biglietti

dal 29 lug, ore 13 18 ott 2026 Servigliano (FM)

Teatro Ideale Biglietti

dal 29 lug, ore 13 28 ott 2026 Seriate (BG)

Cineteatro Gavazzeni Biglietti

dal 29 lug, ore 13 12 nov 2026 Alessandria

Teatro Alessandrino Biglietti

dal 29 lug, ore 13 14 nov 2026 Ostia (RM)

Teatro Domma Dal 29 lug, ore 13 15 nov 2026 Ostia (RM)

Teatro Domma Dal 29 lug, ore 13 21 nov 2026 Fiuggi (FR)

Teatro Comunale Dal 29 lug, ore 13 27 nov 2026 Palermo

Teatro Sant’Eugenio Biglietti

dal 29 lug, ore 13 All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite alcuni di questi link, senza variazioni di prezzo.

Il nuovo show di Flora Canto

Me la canto e me la sogno… ancora! è il ritorno in scena di un formato che Flora Canto aveva già portato in teatro e che ora si allarga ai principali palcoscenici italiani. Lo spettacolo tiene insieme monologhi, gag, personaggi e canzoni, con l’impianto della rivista musicale italiana applicato a materiali di oggi.

Il punto di partenza non è un repertorio, ma la quotidianità dell’artista e i trend social del momento: attrice, cantante e showgirl, ma anche madre e moglie alle prese con i cambiamenti di questi anni. È da lì che nasce il tono ironico dello show.

Chi è Flora Canto

Flora Canto è attrice, cantante e showgirl, con un percorso che passa dalla televisione al teatro. Me la canto e me la sogno è il progetto con cui ha portato in scena la propria versatilità, e questa nuova edizione ne è la prosecuzione.

Biglietti e prevendite

La vendita online apre mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 13. Nei punti vendita autorizzati i biglietti saranno disponibili da lunedì 3 agosto alle ore 11. I biglietti di ogni data sono raggiungibili dalla tabella qui sopra.

L’organizzazione raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, e declina ogni responsabilità per i biglietti comprati fuori dai circuiti autorizzati.