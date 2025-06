Gli Eiffel 65 annunciano i primi live set del Summer Tour 2025

Eiffel 65, Summer Tour 2025: info, date e biglietti.

Mentre il nuovo singolo Fare A Meno Di Te feat Guè suona nelle radio di tutta Italia, gli Eiffel 65 proseguono il loro viaggio on stage con il Summer Tour 2025: una serie di live set sparsi lungo tutta la nostra Penisola, e non solo.

Gli Eiffel 65 sono infatti attesi anche in Germania, Slovacchia e Svizzera, dove faranno ballare e cantare le platee con uno show che racchiude 25 anni di successi: da Blue (Da Ba Dee) fino all’ultimo singolo pubblicato da Warner Music, che non è altro che un sequel emotivo di Viaggia Insieme A Me.

EIFFEL 65: NUOVI RICONOSCIMENTI E IL SUMMER TOUR 2025

In occasione del 25° anniversario di Blue – hit multiplatino che si conferma un fenomeno senza tempo e senza confini – gli Eiffel 65 sono stati premiati alla decima edizione dei Dance Music Awards, dove hanno ricevuto due riconoscimenti alla carriera.

Tra questi, un premio speciale della SIAE: la riproduzione dello spartito originale depositato nel 1998, firmato dagli autori M. Lobina, G. Randone e M. Gabutti, simbolo di un sogno diventato realtà.

“Rivedere quello spartito ci ha riportati a quel settembre del ’98, nel nostro studio Bliss, tra Atari, campionatori, polvere e cavi… Ma, soprattutto, ci ha fatto rivivere quell’ossessione quotidiana di voler scrivere una pagina della storia della musica”, hanno raccontato Jeffrey e Maury.

Poi, hanno aggiunto: “Oggi possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. E quando diciamo ‘noi’, intendiamo anche il nostro pubblico: siete stati voi a credere in Blue fin dall’inizio, anche quando nessun altro lo faceva. E grazie a voi, ci ha creduto il mondo intero”.

EIFFEL 65, SUMMER TOUR 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo il calendario con i prossimi live set degli Eiffel 65:

Sabato 31 maggio – Moodna Park, Modena

Domenica 1° giugno – Festival, Taurianova (RC)

Venerdì 13 giugno – Piazza, Capistrello (AQ)

Venerdì 20 giugno – Piazza, Forlì (FC)

Sabato 28 giugno – Festival, Monaco (Germania)

Giovedì 3 luglio – Festival, Codognè (TV)

Venerdì 4 luglio – Piazza, Casoli (CH)

Giovedì 10 luglio – Evento Radio Bruno Estate, Modena

Venerdì 11 luglio –RDS Loves Rimini, Rimini

Sabato 12 luglio – Mia Garden, Agrigento

Venerdì 18 luglio – Piazza, Cuneo

Sabato 19 luglio – Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

Sabato 26 luglio – Piazza, Martelletto di Settingiano (CZ)

Martedì 29 luglio – Piazza, Tuili (SU)

Venerdì 01 agosto – Caos Live Festival, Musei (SU)

Sabato 02 agosto – Festival, Bratislava (Slovacchia)

Domenica 10 agosto – Festival Sabbie Mobili, Petacciato (CB)

Sabato 16 agosto – Pala Eventi, San Bernardino (Svizzera)

