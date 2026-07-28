Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e i Magic Box sono i primi ospiti confermati di Eiffel 65 & Friends, lo show-evento che il 27 settembre 2026 porterà gli Eiffel 65 sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. La serata proporrà un format speciale tra grandi successi della dance, duetti dal vivo e collaborazioni pensate esclusivamente per questo appuntamento.

Dopo l’estate in tour tra Italia ed Europa e la partecipazione a San Siro Dance 2026, Maury e Jeffrey preparano uno spettacolo destinato ad arricchirsi con nuovi annunci nelle prossime settimane. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.

AGGIORNAMENTO 28 luglio 2026 Sono stati annunciati i primi ospiti di Eiffel 65 & Friends: Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e i Magic Box. La line-up continuerà ad arricchirsi con nuovi nomi nelle prossime settimane.

Eiffel 65 & Friends: quando e dove si svolge l’evento

Data Location Città 27 settembre 2026 Gran Teatro Geox Padova

Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e Magic Box: i primi ospiti confermati

Gli Eiffel 65 hanno annunciato i primi artisti che prenderanno parte a Eiffel 65 & Friends. Sul palco del Gran Teatro Geox saliranno Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e i Magic Box, protagonisti della scena dance italiana e internazionale tra gli anni Novanta e Duemila.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, la line-up continuerà ad arricchirsi nelle prossime settimane con nuovi ospiti e altre sorprese. L’obiettivo è costruire una serata speciale fatta di duetti, collaborazioni dal vivo e versioni inedite di alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica dance.

Eiffel 65 & Friends: cosa aspettarsi dallo show

Gli Eiffel 65 stanno preparando uno spettacolo esclusivo in cui la storia della dance verrà riletta attraverso duetti, collaborazioni e arrangiamenti realizzati appositamente per questa serata. Accanto ai grandi successi del duo troveranno spazio reinterpretazioni inedite insieme agli ospiti, con l’obiettivo di trasformare il concerto in un’esperienza irripetibile.

La scaletta unirà le hit più amate degli anni Novanta e Duemila ai brani simbolo degli Eiffel 65, proponendo versioni create esclusivamente per Eiffel 65 & Friends. Anche la line-up è destinata ad ampliarsi con nuovi annunci nelle prossime settimane.

Biglietti e prevendite

I biglietti per Eiffel 65 & Friends sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali TicketOne, Ticketmaster e TicketSms.

Chi invece è interessato all’intero calendario dei concerti del gruppo può consultare il nostro approfondimento dedicato al tour 2026 degli Eiffel 65, con tutte le date aggiornate in Italia e all’estero.

Il 2026 degli Eiffel 65

Per Maury e Jeffrey il 2026 si sta rivelando uno degli anni live più intensi degli ultimi tempi. Dopo il sold out del Fabrique di Milano, i concerti estivi tra Italia ed Europa e la partecipazione a San Siro Dance 2026, il calendario proseguirà con l’appuntamento di Padova prima della tournée annunciata in Sud America, che toccherà Messico, Argentina, Cile e Uruguay nel mese di dicembre.