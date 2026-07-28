di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:

Eiffel 65 & Friends, arrivano i primi ospiti: Alexia, Magic Box e Marvin & Andrea Prezioso

Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e Magic Box sono i primi artisti annunciati per lo show del 27 settembre al Gran Teatro Geox.

Tour di Oriana Meo
Gli Eiffel 65 annunciano Eiffel 65 & Friends, lo show-evento del 27 settembre 2026 al Gran Teatro Geox di Padova.
Condividi su:

Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e i Magic Box sono i primi ospiti confermati di Eiffel 65 & Friends, lo show-evento che il 27 settembre 2026 porterà gli Eiffel 65 sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. La serata proporrà un format speciale tra grandi successi della dance, duetti dal vivo e collaborazioni pensate esclusivamente per questo appuntamento.

Dopo l’estate in tour tra Italia ed Europa e la partecipazione a San Siro Dance 2026, Maury e Jeffrey preparano uno spettacolo destinato ad arricchirsi con nuovi annunci nelle prossime settimane. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.

AGGIORNAMENTO 28 luglio 2026 Sono stati annunciati i primi ospiti di Eiffel 65 & Friends: Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e i Magic Box. La line-up continuerà ad arricchirsi con nuovi nomi nelle prossime settimane.

Eiffel 65 & Friends: quando e dove si svolge l’evento

Data Location Città
27 settembre 2026 Gran Teatro Geox Padova

Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e Magic Box: i primi ospiti confermati

Gli Eiffel 65 hanno annunciato i primi artisti che prenderanno parte a Eiffel 65 & Friends. Sul palco del Gran Teatro Geox saliranno Alexia, Marvin & Andrea Prezioso e i Magic Box, protagonisti della scena dance italiana e internazionale tra gli anni Novanta e Duemila.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, la line-up continuerà ad arricchirsi nelle prossime settimane con nuovi ospiti e altre sorprese. L’obiettivo è costruire una serata speciale fatta di duetti, collaborazioni dal vivo e versioni inedite di alcuni dei brani che hanno segnato la storia della musica dance.

Eiffel 65 & Friends: cosa aspettarsi dallo show

Gli Eiffel 65 stanno preparando uno spettacolo esclusivo in cui la storia della dance verrà riletta attraverso duetti, collaborazioni e arrangiamenti realizzati appositamente per questa serata. Accanto ai grandi successi del duo troveranno spazio reinterpretazioni inedite insieme agli ospiti, con l’obiettivo di trasformare il concerto in un’esperienza irripetibile.

La scaletta unirà le hit più amate degli anni Novanta e Duemila ai brani simbolo degli Eiffel 65, proponendo versioni create esclusivamente per Eiffel 65 & Friends. Anche la line-up è destinata ad ampliarsi con nuovi annunci nelle prossime settimane.

Biglietti e prevendite

I biglietti per Eiffel 65 & Friends sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali TicketOne, Ticketmaster e TicketSms.

Chi invece è interessato all’intero calendario dei concerti del gruppo può consultare il nostro approfondimento dedicato al tour 2026 degli Eiffel 65, con tutte le date aggiornate in Italia e all’estero.

Il 2026 degli Eiffel 65

Per Maury e Jeffrey il 2026 si sta rivelando uno degli anni live più intensi degli ultimi tempi. Dopo il sold out del Fabrique di Milano, i concerti estivi tra Italia ed Europa e la partecipazione a San Siro Dance 2026, il calendario proseguirà con l’appuntamento di Padova prima della tournée annunciata in Sud America, che toccherà Messico, Argentina, Cile e Uruguay nel mese di dicembre.

Acquista i biglietti di Eiffel 65 & Friends

Biglietti su TicketOne

All Music Italia

Articoli più letti

Maria De Filippi seduta sulla poltrona bianca accanto al logo di Amici e a tre giovani cantanti, tra cui Shari 1

ESCLUSIVA. Amici 26: Matteo Romano, Will e Shari, da Sanremo Big al talent, il percorso al contrario del pop italiano
Grazia Di Michele, direttrice artistica di Effetto Venezia 2026, seduta in un giardino fiorito 2

Da The Kolors a Ditonellapiaga: cinque sere di concerti gratis nel quartiere Venezia di Livorno
BLANCO in concerto a Marostica durante la data zero del Tour Estate 2026 3

BLANCO Tour Estate 2026: la scaletta aggiornata e tutte le date dei concerti
Luca Carboni durante un'esibizione live, immagine del tour RIO ARI O LIVE con le date dei concerti 2026 in Italia 4

Luca Carboni riporta sul palco i suoi classici: la scaletta del tour RIO ARI O LIVE 2026
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 5

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 6

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
I volti di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo scolpiti sulla Costiera Amalfitana nella grafica del singolo 8

La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo: testo e significato
Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 9

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Frah Quintale indossa il suo classico cappello su uno sfondo di un cielo azzurro 10

Frah Quintale porta il Summer Tour '26 in giro per l'Italia: la scaletta dei concerti

Cerca su A.M.I.