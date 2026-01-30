30 Gennaio 2026
di
Alessandro Genovese
News
Tour
30 Gennaio 2026

Dutch Nazari tour 2026 nei club: date e biglietti. In più a maggio sarà al Mi Ami

Appuntamenti nei club italiani ed in Svizzera.

Tour di Alessandro Genovese
Dutch Nazari tour 2026 date e biglietti
Dutch Nazari annuncia le date del tour 2026. Si potrà ascoltarlo dal vivo in primavera con nuovi appuntamenti che riporteranno sui palchi, dei club italiani, il nuovo album Guarda le luci amore mio.

Il tour si aprirà a Bergamo per proseguire a Genova, Modena, Napoli, Cesena ed un appuntamento live anche in Svizzera, a Lugano.

A partire da marzo, l’artista proseguirà il percorso del suo ultimo lavoro discografico, con una scrittura che fonde canzone d’autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo.

Dutch Nazari – tour primaverile nei club 2026

6 marzo – Bergamo – Druso
7 marzo – Genova – Giardini Luzzati
13 marzo – Modena – OFF
14 marzo – Napoli – Duel Club
21 marzo – Lugano (Svizzera) – Studio Foce
3 aprile – Cesena – Spazio Marte

A questi live si aggiunge l’appuntamento di venerdì 22 maggio al Mi Ami. Contest di riferimento per la musica italiana contemporanea. Per Dutch Nazari si tratta di un ritorno: già nel cast del 2017 e del 2022.

Dutch Nazari condividerà il palco con Sicket (basso/chitarra), Marco Campanale (batteria) e Luigi Ferrara (chitarra/synth/tastiere). Sicket con Dutch ha prodotto il nuovo disco, confermando il sodalizio che li unisce da molti anni.

