Davide Van De Sfroos & Folkestra tour 2026: date e biglietti

Per la prima volta sarà accompagnato da una piccola Orchestra.

Davide Van De Sfroos & Folkestra tour 2026
Davide Van De Sfroos si prepara per il nuovo tour 2026 e sarà per la prima volta con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio. Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026 vedrà il cantautore, chitarrista e scrittore protagonista nei principali teatri per un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano.

“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico”

Davide Van De Sfroos & Folkestra – tour 2026

prodotto e organizzato da MyNina

  • 23 gennaio – Varese – Teatro di Varese
  • 24 gennaio – Mantova – Teatro Sociale
  • 31 gennaio – Villadossola (VB) – Teatro La Fabbrica
  • 1 febbraio – Milano – Teatro Dal Verme
  • 10 febbraio – Lugano (Svizzera) – Lac
  • 14 febbraio – Sondrio – Teatro Sociale
  • 19 febbraio – Seregno (MB) – Teatro San Rocco
  • 25 febbraio – Vigevano (PV) – Teatro Cagnoni
  • 7 marzo – Cremona – Teatro Infinity 1
  • 10 marzo – Arcore (MB) – Cineteatro Nuovo
  • 14 marzo – Saronno (VA) – Teatro Giuditta Pasta
  • 21 marzo – Verona – Teatro Nuovo
  • 25 marzo – Como – Teatro Sociale
  • 18 aprile – Trento – Auditorium S. Chiara
  • 24 aprile – Bergamo – Teatro Donizetti

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.

Immagine di copertina di Carlo Pozzoni

All Music Italia

