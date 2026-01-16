Davide Van De Sfroos & Folkestra tour 2026: date e biglietti

Davide Van De Sfroos si prepara per il nuovo tour 2026 e sarà per la prima volta con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio. Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026 vedrà il cantautore, chitarrista e scrittore protagonista nei principali teatri per un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano.
“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico”
Davide Van De Sfroos & Folkestra – tour 2026
prodotto e organizzato da MyNina
- 23 gennaio – Varese – Teatro di Varese
- 24 gennaio – Mantova – Teatro Sociale
- 31 gennaio – Villadossola (VB) – Teatro La Fabbrica
- 1 febbraio – Milano – Teatro Dal Verme
- 10 febbraio – Lugano (Svizzera) – Lac
- 14 febbraio – Sondrio – Teatro Sociale
- 19 febbraio – Seregno (MB) – Teatro San Rocco
- 25 febbraio – Vigevano (PV) – Teatro Cagnoni
- 7 marzo – Cremona – Teatro Infinity 1
- 10 marzo – Arcore (MB) – Cineteatro Nuovo
- 14 marzo – Saronno (VA) – Teatro Giuditta Pasta
- 21 marzo – Verona – Teatro Nuovo
- 25 marzo – Como – Teatro Sociale
- 18 aprile – Trento – Auditorium S. Chiara
- 24 aprile – Bergamo – Teatro Donizetti
I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.
Immagine di copertina di Carlo Pozzoni